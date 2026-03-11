竹山天梯園區蓋纜車 規劃遊茶竹、覽峽瀑遊憩特色

南投竹山天梯纜車興建案，規劃設置3區段纜車及4座場站，此為示意圖。（南投縣政府提供）

南投縣「太極美地低碳旅遊景區開發計畫-天梯纜車興建案」，日前舉行興辦事業計畫地方說明會，縣府觀光處說明指出，該空中纜車系統全長約1.7公里，規劃設置3區段纜車及4座場站，圍繞著「太極峽谷」4字意象以遊茶竹、覽峽瀑為核心設計理念，其中青龍瀑布站將設置懸臂式觀景平台，讓遊客可近距離欣賞瀑布與獨特的峭壁峽谷地質景觀。

觀光處表示，竹山天梯纜車系統，起點在天梯遊客中心，竹林區作為轉運站，在此分別銜接八卦茶園和青龍瀑布，串聯成環狀纜車遊憩點。遊客中心站將設計斜屋頂形式，藉以呼應太極峽谷中的「太」字；竹林站在設計發想上則以「極」字作為概念，因腹地較為平緩完整，將設置露營區、樹梢步道、邊境盪鞦韆及三索吊橋等附屬服務設施。

而八卦茶園站，可向西俯瞰太極峽谷區、層層的山陵線及廣闊的茶園風情，因地形與氣候關係，當天氣清朗時山下美麗平原一覽無遺；當山風吹起、雲霧繚繞時，搭乘纜車則宛如置身飄渺仙境，自然景觀資源豐富，將以「峽」字作為整體外觀造型意象。

至於青龍瀑布位於加走寮溪峽谷南岸，站體設計概念以「谷」字為意象，遊客在搭乘纜車過程中可動態觀賞壯觀瀑布景緻，並在站體1樓設置懸臂式觀景平台，讓遊客可更接近峽谷欣賞斷崖峭壁地質景觀。

觀光處表示，該興建案目前正進行用地變更與取得，最快年底完成統包工程發包，包括聯外道路拓寬、停車空間改善等，預計2029年底完工。

南投竹山天梯纜車興建案，將於青龍瀑布站設置懸臂式觀景平台，讓遊客可近距離欣賞瀑布（如圖）。（南投縣政府提供）

南投竹山天梯園區，擁有人面石等獨特的峽谷峭壁景觀。（南投縣政府提供）

南投竹山天梯纜車興建案，竹林站將設置露營區、樹梢步道，此為示意圖。（南投縣政府提供）

