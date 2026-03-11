為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹山天梯園區蓋纜車 規劃遊茶竹、覽峽瀑遊憩特色

    2026/03/11 06:47 記者張協昇／南投報導
    南投竹山天梯纜車興建案，規劃設置3區段纜車及4座場站，此為示意圖。（南投縣政府提供）

    南投竹山天梯纜車興建案，規劃設置3區段纜車及4座場站，此為示意圖。（南投縣政府提供）

    南投縣「太極美地低碳旅遊景區開發計畫-天梯纜車興建案」，日前舉行興辦事業計畫地方說明會，縣府觀光處說明指出，該空中纜車系統全長約1.7公里，規劃設置3區段纜車及4座場站，圍繞著「太極峽谷」4字意象以遊茶竹、覽峽瀑為核心設計理念，其中青龍瀑布站將設置懸臂式觀景平台，讓遊客可近距離欣賞瀑布與獨特的峭壁峽谷地質景觀。

    觀光處表示，竹山天梯纜車系統，起點在天梯遊客中心，竹林區作為轉運站，在此分別銜接八卦茶園和青龍瀑布，串聯成環狀纜車遊憩點。遊客中心站將設計斜屋頂形式，藉以呼應太極峽谷中的「太」字；竹林站在設計發想上則以「極」字作為概念，因腹地較為平緩完整，將設置露營區、樹梢步道、邊境盪鞦韆及三索吊橋等附屬服務設施。

    而八卦茶園站，可向西俯瞰太極峽谷區、層層的山陵線及廣闊的茶園風情，因地形與氣候關係，當天氣清朗時山下美麗平原一覽無遺；當山風吹起、雲霧繚繞時，搭乘纜車則宛如置身飄渺仙境，自然景觀資源豐富，將以「峽」字作為整體外觀造型意象。

    至於青龍瀑布位於加走寮溪峽谷南岸，站體設計概念以「谷」字為意象，遊客在搭乘纜車過程中可動態觀賞壯觀瀑布景緻，並在站體1樓設置懸臂式觀景平台，讓遊客可更接近峽谷欣賞斷崖峭壁地質景觀。

    觀光處表示，該興建案目前正進行用地變更與取得，最快年底完成統包工程發包，包括聯外道路拓寬、停車空間改善等，預計2029年底完工。

    南投竹山天梯纜車興建案，將於青龍瀑布站設置懸臂式觀景平台，讓遊客可近距離欣賞瀑布（如圖）。（南投縣政府提供）

    南投竹山天梯纜車興建案，將於青龍瀑布站設置懸臂式觀景平台，讓遊客可近距離欣賞瀑布（如圖）。（南投縣政府提供）

    南投竹山天梯園區，擁有人面石等獨特的峽谷峭壁景觀。（南投縣政府提供）

    南投竹山天梯園區，擁有人面石等獨特的峽谷峭壁景觀。（南投縣政府提供）

    南投竹山天梯纜車興建案，竹林站將設置露營區、樹梢步道，此為示意圖。（南投縣政府提供）

    南投竹山天梯纜車興建案，竹林站將設置露營區、樹梢步道，此為示意圖。（南投縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播