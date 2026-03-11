新竹縣政府前的斑馬線「漂」起來了 車輛行經記得減速

新竹縣府大門前路段出現「漂浮斑馬線」。（記者黃美珠攝）

新竹縣也有「漂浮斑馬線」！就在縣政府大門前的道路上。白、黃、綠混搭成的3D立體效果非常吸睛，用意在提醒汽、機車駕駛人減速，這是縣府推動縣治區交通寧靜區示範計畫內容之一，行人走在上面的畫面很夢幻。

縣府交通處長姜禮仙說，前述「新竹縣竹北市縣政中心交通寧靜區示範計畫」工程於去年10月中開工，近日就將完竣，約花1700萬。

請繼續往下閱讀...

除改善縣治區光明5街、縣政8街、縣政7街以及縣政5街的道路和人行道硬體設施，把人行道外推、縮小車輛轉彎半徑、繪製了綠底行穿線、停止線、停慢字眼以及速限30等，優化行人上下空間跟無障礙通道，並在縣政5街增設2個減速平台，以降低從文田橋穿越縣治區車流的車速。

此外，府前、縣政5街到縣政7街長約185公尺路段設置「行人優先區」，此區兩端迎賓車道進出口前有藍底壓花地坪協助辨識，府前大門階梯前方的路面就是俗稱「漂浮斑馬線」的3D立體行穿線所在，以此提高車輛目視警示效果，強化引導行人安全路徑。

畢竟在這個行人優先區內，限速是20公里且禁鳴喇叭，在這區域內必須是車讓人。車速若超過60公里以上、也就是比速限高出40公里以上就是嚴重超速，將面臨1萬2000元到3萬6000元的重罰，並吊扣牌照6個月。

新竹縣府大門前路段出現「漂浮斑馬線。（記者黃美珠攝）

新竹縣也有「漂浮斑馬線」！在縣府大門前靜靜提醒著汽、機車駕駛人要減速通過。（記者黃美珠攝）

新竹縣府行人優先區的兩端有藍底壓花地坪作為辨識。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府前，從縣政5街到縣政7街，長約185公尺路段，是行人優先區，速限20公里。（記者黃美珠攝）

圖中用黃框框住的行穿線就是減速平台（丘）所在。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法