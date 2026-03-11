內幕》卓揆赴日為何讓國共氣炸？ 北京正趕工「川習會」前受害者劇本

距離美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）舉行高峰會僅剩3週。（路透檔案照）

行政院長卓榮泰7日飛至東京巨蛋觀看WBC台捷大戰，被外媒稱為1972年以來的重大外交突破，然而，不只中國官方跳腳痛批，國內在野黨也頻頻質疑公器私用。國安官員受訪分析，台日的緊密聯繫，正好狠狠戳破了國共兩黨「民進黨是兩岸關係的破壞者，是所有壞事源頭」的對台敘事，北京也正嘗試「小題大作」，企圖在「川習會」前製造事端、佯裝受害者。

針對中國批評卓揆赴日是「雞鳴狗盜」、「謀獨挑釁」，並警告「一切後果將由日本方面承擔」等崩潰舉動，國安官員直言，北京之所以連「雞鳴狗盜」這類在各種尋常外交上難以想像、等而下之的言詞都會噴出來，一方面當然是因為去年11月以來，中共對日本進行各種極限壓迫卻毫無效果，無計可施下只能訴諸「罵街外交」，至少用龐大聲量和難聽程度，來療癒自身在重複經歷不可控挫折後的那種「習得性無助」。

這位官員進一步剖析，另一方面，北京也正嘗試「小題大作」、刻意鬧出事情來，藉此混淆國際視聽，其目的是讓外界以為，在即將到來的「川習會」前夕，是台灣或日本正在製造事端，反過來把中國包裝成「受害者」。

針對國民黨、民眾黨在卓揆說明訪日是自費的私人行程後，仍連日質疑花費公帑、公器私用等，國安官員直言，對於台灣的在野黨來說，在這個時間點，台灣與日本建立更多的緊密聯繫，更多台灣與民主友盟的關係升級，都正好狠狠戳破了無論是共產黨或國民黨長期以來的敘事——「民進黨是兩岸關係的破壞者，是所有壞事的源頭」。

不過，國安官員特別提醒，由於這類操作顯然沒有騙倒台灣人，北京近日已經開始操作新的議題，散播「中國幫忙台灣人離開中東，台灣政府卻不顧人道拒絕中國協助」等不實訊息，並進行大幅度操作，甚至把原本就搭乘中國國航的台灣旅客、根本沒有撤離必要的旅行團客，全數當成中國執行撤僑的成果，以此「作假成績單」。

