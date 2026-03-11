為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    反擊伊朗在荷姆茲海峽設水雷 川普：美軍摧毀了10艘布雷艦

    2026/03/11 05:53 即時新聞／綜合報導
    伊朗誓言要向途經荷姆茲海峽的船隻開火，此時正值美以衝突期間。照片顯示，油輪在阿聯富查伊拉海岸附近航行。 （路透）

    美國總統川普於週二（10日）透過社交媒體平台Truth Social發表嚴正聲明，證實美軍已採取行動，「徹底摧毀」了10艘處於非活躍狀態的布雷艦。川普同時向伊朗發出強烈警告，要求其立即撤除在荷姆茲海峽（StraitofHormuz）投放的所有水雷，否則將面臨前所未有的軍事後果。

    針對媒體報導指伊朗已開始在荷姆茲海峽部署水雷，川普發布貼文表示，「我很高興地報告，在過去的幾個小時裡，我們已經擊中並徹底摧毀了10艘廢棄的布雷艇或艦船，後續還將有更多布雷艇被摧毀！」

    稍早川普也曾發布貼文強調，雖然目前美方尚未收到具體的布雷報告，但一旦確認伊朗有此行為，必須「立即」撤除。川普語氣強硬地表示：「如若水雷未被移除，伊朗將面臨前所未有的軍事後果；反之，若主動撤除，將是邁向正確方向的一大步。」

    綜合媒體報導，美國國防部（五角大廈）早前也證實，美軍已針對伊朗的布雷艦及水雷儲存設施進行打擊。川普補充，美軍正運用先前打擊毒販的同類技術，旨在「永久消除」任何試圖在荷姆茲海峽布雷的船隻。

    美國總統川普於週二（10日）透過社交媒體平台TruthSocial發表嚴正聲明，證實美軍已採取行動，擊毀並「徹底摧毀」了10艘處於非活躍狀態的布雷艦。（擷自）

    美國總統川普。（法新社）

