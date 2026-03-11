CNN：伊朗開始在荷姆茲海峽布雷 川普警告不清除將面臨軍事後果

由於荷姆茲海峽交通不便，卡利斯托號油輪在馬斯喀特拋錨停泊。（路透）

根據兩名熟悉美國情報的消息人士指出，伊朗已開始在荷姆茲海峽（StraitofHormuz）布放水雷。該海峽是全球最重要的能源運輸樞紐，全球約五分之一的原油供應皆需經過此處。

根據《CNN》報導，有消息人士透露，目前布雷規模尚不算廣泛，近幾日約布下了數十枚。然而，伊朗仍保有80%到90%的小型船隻與布雷艦艇，這意味著其部隊隨時有能力在該水道部署數以百計的水雷。《CNN》此前報導，伊朗革命衛隊（IRGC）有能力動員分散的布雷船、載滿炸藥的快艇以及岸置飛彈陣地，在海峽形成一道危險的「防線」。

自戰爭爆發以來，該海峽實質上已處於封閉狀態，伊朗革命衛隊曾警告將攻擊任何通過的船隻，該區域也因極高的通行風險被《CNN》形容為「死亡谷」。

儘管美國總統川普週一表示正研議護航方案，但美國官員今日證實，海軍目前尚未護送任何船隻通過。川普週二在社群平台Truth Social上發文強調：「如果伊朗在荷姆茲海峽布雷，我們要求立即清除！」他警告，若水雷未被移除，伊朗將面臨前所未有的軍事後果；反之，若主動撤除，將是邁向和平的一大步。川普在週一的記者會也提到，美國擁有全球最頂尖的掃雷設備，並承諾荷姆茲海峽將維持安全。

目前，每日約有1500萬桶原油及450萬桶精煉燃料受困於波斯灣內，伊拉克與科威特等國幾乎沒有其他替代航線。G7成員國已暗示可能釋放更多石油儲備以緩解短缺。受此不確定性影響，週二國際原油市場大幅震盪，油價劇烈起伏。

