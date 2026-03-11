五角大廈指已有140名美軍受傷 戰爭部長：發動迄今最猛烈空襲

美國戰爭部長赫格塞斯（見圖）表示，將發動開戰以來最猛烈的空襲。（歐新社）

美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動空襲，五角大廈指出，開戰以來已有140名美軍受傷，其中8人傷勢嚴重。美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，將發動開戰以來最猛烈的空襲。

據外媒報導，美國對伊朗發動「史詩怒火行動」，自開戰以來已有7名美軍陣亡，五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）指出，目前約有140名美軍受傷，不過絕大多數傷勢較輕，已有108名士兵重回崗位。帕尼爾也提到，其中有8人傷勢較嚴重。外媒報導指出，在伊朗展開反擊後，美軍遭受到更大規模的傷亡。

報導提到，伊朗襲擊地區石油基礎設施並揚言切斷海上交通，令市場情緒緊張，美國也承諾將發動新的猛烈攻擊，雙方言詞激烈，目前尚未看到戰爭要結束的跡象。美國戰爭部長赫格塞斯更提出，週二將成為迄今為止美國對伊朗所發動最猛烈的空襲，美軍將出動最多的戰鬥機、轟炸機和空襲次數，情報也比以往任何時候都更加精準到位。

赫格塞斯也說，「過去24小時內，伊朗發射的飛彈數量是迄今為止最少的。」美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）也指出，美軍已打擊逾5000個目標，包括「更深入打擊伊朗的軍事與工業基地」。

不過在遭受多日攻擊後，伊朗方面依然態度強硬，伊朗國會議長卡利巴（Mohammad Bagher Qalibaf）透過電視台嗆聲「絕不停火」，並強調要給侵略者一個教訓，讓他們再也不敢攻擊伊朗。

報導提到，據官方統計，自戰爭爆發以來，伊朗至少有1230人喪生，黎巴嫩至少有397人喪生，以色列有11人喪生。

