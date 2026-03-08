延續百年擔餅文化 糕餅老店打造女孩專屬「查囡仔餅」

頂好烘焙坊2018年為西勢廣興宮擔餅節製作重達10斤的水果餅。（南市觀旅局提供）

台南是美食之都，糕餅甜點尤為知名。以製作水果餅聞名「頂好烘焙坊」，多年來積極推廣，讓水果餅不只出現在當地特有擔餅活動，也在平日供應，獨家研發酥皮、女孩專屬查囡仔餅，成為台南最有故事的伴手禮。

傳承已百年的西勢廣興宮擔餅節於每年農曆正月20日舉行，當地前一年有新生兒的家庭會以擔籃肩挑水果餅到廟裡謝神，再將餅分送給有「福份」的成員，是結合民間信仰與生命禮俗的活動。隨著活動規模逐漸擴大，除了當地居民參與外也吸引不少外地遊客前往。

請繼續往下閱讀...

2013年起因應廣興宮開放生女兒的家庭也能參與擔餅活動，沈旺成更以草莓、梅子、蔓越莓為餡，製作女孩專屬的「查囡仔水果餅」，酸甜可口果香四溢，不僅味覺創新，也讓傳統水果餅有與時俱進的延續。而水果餅作為擔餅活動的重要載體，更為西勢贏得「水果餅故鄉」的美譽。

頂好烘焙坊第1代沈溪樹早年在歸仁餅舖習藝，後返回故鄉新化崙仔頂開設餅舖，專門製作紅龜粿、祭祀糕點與擔餅用的水果餅。第2代沈旺成跟隨父親習學做餅，接下餅店後搬到現址擴大營業並增加麵包蛋糕，發展成漢餅與西點兼具的烘焙坊。

沈旺成說，傳統水果餅為包有糖膏與番薯，厚度1公分、直徑約30公分的圓形大餅，味道質樸單純，隨著時代轉變也為了迎合現代人的口味，不斷改良餅皮、提升口感，同時研發酥皮水果餅，並加入金桔熬製內餡，增添香氣也令滋味豐富。

第3代沈益鴻赴東京製菓學校學成投入家業後，將所學新知、技術與見識用於研發，父子聯手不斷推出新品，如以純鮮奶製作的奶香餐包、脆皮甜甜圈、核桃馬里奧以及歐式麵包，一上市都立刻成為店內的人氣名點。

沈旺成表示，糕餅烘焙業工時長，工作辛苦，令許多年輕人望之卻步，尤其老店傳續更為不易，許多老餅舖都面臨後繼無人與技藝斷層的難題；所幸自己下一代有願意學習、承接，能守住餅業，未來希望堅持傳統味道的同時也不忘持續精進。

南市觀旅局長林國華表示，規劃「鹹甜引路台南味」系列報導，與作者張耘書合作介紹台南糕餅、甜點以及職人故事，也透過糕點職人引路，邀民眾趣遊台南。

頂好烘焙坊第2代沈旺成（右）與兒子沈益鴻（左）攜手守住餅業，並不忘持續精進。（南市觀旅局提供）

頂好烘焙坊以祭祀糕點起家，並提供客製化商品。（南市觀旅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法