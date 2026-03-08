國中會考18.2萬人報名 4/10寄發准考證

今年國中教育會考將於5月16、17日辦理考試，總報名人數計18萬2868人。（資料照）

今年國中教育會考已於昨（7日）完成報名，將於5月16及17日辦理考試。經全國試務會統計，全國18個考區及中國考場總報名人數計18萬2868人。全國試務會提醒，後續將於4月10日寄發准考證，若資料須更正，於4月13及14日提出申請。

115年國中教育會考共18萬2868人報名，其中集體報名18萬1298人，個別報名1570人。報名人數最多的3個考區，分別是新北考區2萬8926人，中投考區2萬8324人，及台北考區2萬975人。

國中教育會考111年報名人數跌破20萬，為19萬9318人，而112年則是19萬8673人，再減少645人，113年再跌至19萬2127人，減少6546人，去年大減1萬6880到17萬5247人，今年則增加7621人。

全國試務會表示，特殊身分考生包含原住民、派外人員子女、蒙藏考生、回國僑生、港澳考生、退伍軍人、境外優秀科技人才子女，總報名人數7846人；各類特殊身分考生於各項入學管道報名時，須再行繳交相關證明文件，以供審核。

另外，身心障礙及重大傷病考生總報名人數8939人，報考資格雖已於報名時審查，但考生申請的應考服務需求，仍須經考區試務會邀集身心障礙相關領域學者專家、特殊教育專業人員及其他相關人員組成審查小組，審查後再通知考生審查結果，提醒申請應考服務的考生應與所屬考區試務會保持聯繫，以獲得妥適的服務與照顧。

全國試務會提醒，115年國中教育會考考試日期為5月16及17日，將於4月10日寄發准考證。集體報名考生准考證由就讀國中轉發，個別報名考生准考證則由考區試務會寄發。

而收到准考證後應詳細檢查，若有錯誤須更正，申請資料勘誤日期為4月13及14日，集體報名考生向所就讀國中提出勘誤需求，個別報名考生則向考區試務會提出勘誤需求。

考生如不及於上述第一階段勘誤時間完成資料勘誤，或於第一階段勘誤後有新增勘誤需求，請於5月16至17日每日考試期間，至考場試務中心辦理第二階段勘誤。

