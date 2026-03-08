睽違30年再走古香路！ 雲林五股開臺尊王過爐數千人隨行 千桌流水席宴信眾

雲林縣定民俗「五股開臺尊王過爐」大典8日在大埤鄉豐田村成功廟由立委劉建國等人點起馬炮後起駕，前往值年的斗南靖興里。（記者黃淑莉攝）

雲林縣定民俗「五股開臺尊王過爐」大典今（8）日上午7點從「次房股」大埤鄉豐田村成功廟起駕，踏上睽違30年的古香路，全程徒步前往值年的「參房股」斗南靖興里，有數千名信眾隨香，隊伍綿延數公里，行經之處鞭炮聲不絕於耳，預計中午12點半抵達靖興宮。

五股開臺尊王地方又稱國姓公，為雲嘉2縣6鄉13庄重要信仰，分為五股依循輪值奉祀，平均一個村落要等5至10年，最久要等50多年，今年由參房股值年，今天早上國姓公、甘爺、萬爺神尊登轎，由縣長張麗善、議長黃凱、立委劉建國及張嘉郡、大埤鄉長林森寳、中華五股開臺尊王協會理事長王萬來等人點起馬炮後起駕。

張麗善指出，今天過爐路線從豐田村到靖興里的古香路，睽違30年後再次踏上，全長共8公里，靖興里準備上千桌的流水席宴請隨香信徒吃平安，且在石龜國小有「分旗腳」，並透過數位記錄整個過爐大典，也祈求國姓公保庇國泰民安、風調雨順。

值年爐主宋文傑表示，參房股由斗南石龜里、石溪里與靖興里3地輪值，靖興里10年才輪值一次，里民滿心歡喜，參房股各家戶共計準備千桌流水席，與所有信眾共享平安宴。

縣府文化觀光處長謝明璇指出，五股開臺尊王過爐大典已有逾百年歷史，至今仍保留過股點交」、「神龕啟封」、「更換神袍」、「貼封條蓋私章」、「熔金」、「分旗腳」與「一股請四股」等傳統儀式，因深具庄頭聯誼意義與在地歷史特色，縣府在2016年登錄為雲林縣無形文化資產。

雲林縣定民俗「五股開臺尊王過爐」大典8日登場，縣長張麗善、立委張嘉郡、大埤鄉長林森寳等人扶轎起駕。（記者黃淑莉攝）

雲林縣定民俗「五股開臺尊王過爐」大典8日登場。（記者黃淑莉攝）

