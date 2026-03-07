綠能申請卡關？ 台南市邀廉政署釐清圖利與便民界線

台南市副市長葉澤山（左2）、廉政署署長謝名冠（左3）出席座談會，希望各界支持綠能產業正常發展。（南市政府政風處提供）

隨著產業升級、科技發展與淨零轉型推進，未來用電需求勢必持續增加，發展綠色能源已成為國家重要政策方向。為讓綠能產業推動更順暢，台南市政府與法務部廉政署舉辦綠能產業交流會，邀集市府經發局、農業局、台南地檢署，以及在地綠能業者、養殖協會與承辦人員面對面座談，針對實務問題交換意見。

副市長葉澤山表示，近年綠能產業發展快速，相關審查程序與跨機關協調也變得更加複雜，第一線承辦人員在處理案件時，常會遇到制度與實務上的疑問。透過這樣的交流平台，讓政府與業者直接對話，不僅有助釐清「便民服務」與「圖利」之間的界線，也能提升行政效率，讓綠能政策推動更順利。

請繼續往下閱讀...

廉政署署長謝名冠指出，希望透過這類交流建立公部門與業者之間的信任，共同解決停滯不前的問題，一起支持產業正常發展。

這場座談會特別選在綠能發展重點區域七股區舉行。近期有部分綠能業者反映申請案件審查進度較慢，因此會中也從法律、政策與實務面進行說明。台南地檢署主任檢察官郭書鳴以「綠能反貪倡廉—區辨圖利與便民」為題，透過實務案例分享，提醒業者在推動案件時仍須依照相關法規辦理，避免誤觸法律紅線。

此外，市府經發局也說明台南推動綠能產業的政策方向，協助業者掌握能源發展趨勢；農業局則針對漁電共生常見審查問題與應備文件進行解說，希望減少申請過程中的疑慮。市府政風處表示，未來將持續建立更順暢的溝通管道，在合規前提下提升審查效率，兼顧產業發展與生態保護。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法