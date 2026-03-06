三峽佳興路彎曲標線影響行車安全 議員會勘要求調整標線

新北市議員廖宜琨洪佳君與交通單位前往會勘佳興路的新設防撞桿妥適性。（記者翁聿煌攝）

新北市三峽區佳興路一帶因捷運站設置站體需求，導致道路標誌與動線多次調整，出現彎曲不順的情形，讓不少用路人難以判斷正確行車路線，近期也因此發生多起擦撞意外，議員廖宜琨、洪佳君6日會同交通局、捷運局及養工處前往現場會勘，要求相關單位儘速改善道路動線，保障用路人行車安全。

廖宜琨表示，佳興路因配合捷運工程設站，部分路段的標線與道路配置變得彎曲、不直，駕駛人在行經該處時容易因判斷不清而發生危險情況，地方居民與用路人也多次向他反映，希望市府能儘快檢討改善，因此特別邀集相關單位到現場實地了解問題。

會勘後達成共識，短期改善部分，交通局與工務局將立即針對現有道路標線進行重新調整，讓行車動線更加順暢、筆直，同時也會辦理道路銑刨整平工程，提升路面品質與行車安全，相關改善工程預計在一個月內完成。

在長期規劃方面，相關單位將研議進行道路用地取得與變更，透過整體規劃將該路段進一步拉直，並同步保留完善的行人通行空間，讓未來道路設計更加安全、友善。

新北市三峽區佳興路往土城方向，增設的防撞桿引發行車及行人的安全爭議。（記者翁聿煌攝）

