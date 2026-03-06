玉山風口凌晨低溫-3.7度 日出映照積雪美極了

玉山6日清晨仍有積雪，日出映照下十分美麗。（圖擷自「報天氣-中央氣象署」臉書專頁）

氣象署觀測玉山風口測站凌晨低溫零下3.7度，山上仍有積雪5公分，氣象署在「報天氣-中央氣象署」臉書專頁分享玉山氣象站清晨景致，日出映照山頭和地上積雪的美景，讓網友大讚「超美」。

受華南雲雨區東移及鋒面影響，高山低溫且水氣充足，玉山4日晚間開始下雪，下到5日清晨，北峰氣象站5日的雪深5公分，主峰更積雪10公分。昨日傍晚過後雨勢減緩，仁愛鄉清境即出現超大雙彩虹，而玉山今天仍持續低溫，玉山風口測站凌晨測到零下3.7度的低溫，山上仍有積雪約5公分。

氣象署今天在「報天氣-中央氣象署」臉書專頁分享玉山氣象站清晨景致，玉山清晨陽光露臉，有陽光映照的雪景，不管遠觀、近看，抬頭看山頭，低頭拍地上，皆是絕美雪景。

網友除大讚好看外，有人也驚呼「玉山有太陽耶！」，也有網友貼心的提醒「上山注意保暖」。

玉山美麗的雪景。（圖擷自「報天氣-中央氣象署」臉書專頁）

玉山氣象站仍有積雪。（圖擷自「報天氣-中央氣象署」臉書專頁）

日出映照積雪，景致迷人。（圖擷自「報天氣-中央氣象署」臉書專頁）

玉山雪景和遠方的雲海。（圖擷自「報天氣-中央氣象署」臉書專頁）

