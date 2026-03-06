為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    玉山風口凌晨低溫-3.7度 日出映照積雪美極了

    2026/03/06 11:54 記者陳鳳麗／南投報導
    玉山6日清晨仍有積雪，日出映照下十分美麗。（圖擷自「報天氣-中央氣象署」臉書專頁）

    玉山6日清晨仍有積雪，日出映照下十分美麗。（圖擷自「報天氣-中央氣象署」臉書專頁）

    氣象署觀測玉山風口測站凌晨低溫零下3.7度，山上仍有積雪5公分，氣象署在「報天氣-中央氣象署」臉書專頁分享玉山氣象站清晨景致，日出映照山頭和地上積雪的美景，讓網友大讚「超美」。

    受華南雲雨區東移及鋒面影響，高山低溫且水氣充足，玉山4日晚間開始下雪，下到5日清晨，北峰氣象站5日的雪深5公分，主峰更積雪10公分。昨日傍晚過後雨勢減緩，仁愛鄉清境即出現超大雙彩虹，而玉山今天仍持續低溫，玉山風口測站凌晨測到零下3.7度的低溫，山上仍有積雪約5公分。

    氣象署今天在「報天氣-中央氣象署」臉書專頁分享玉山氣象站清晨景致，玉山清晨陽光露臉，有陽光映照的雪景，不管遠觀、近看，抬頭看山頭，低頭拍地上，皆是絕美雪景。

    網友除大讚好看外，有人也驚呼「玉山有太陽耶！」，也有網友貼心的提醒「上山注意保暖」。

    玉山美麗的雪景。（圖擷自「報天氣-中央氣象署」臉書專頁）

    玉山美麗的雪景。（圖擷自「報天氣-中央氣象署」臉書專頁）

    玉山氣象站仍有積雪。（圖擷自「報天氣-中央氣象署」臉書專頁）

    玉山氣象站仍有積雪。（圖擷自「報天氣-中央氣象署」臉書專頁）

    日出映照積雪，景致迷人。（圖擷自「報天氣-中央氣象署」臉書專頁）

    日出映照積雪，景致迷人。（圖擷自「報天氣-中央氣象署」臉書專頁）

    玉山雪景和遠方的雲海。（圖擷自「報天氣-中央氣象署」臉書專頁）

    玉山雪景和遠方的雲海。（圖擷自「報天氣-中央氣象署」臉書專頁）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播