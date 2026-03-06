為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美軍轟炸伊朗無人機母艦 中央司令部：伊朗攻擊能力已大幅下降

    2026/03/06 12:13 即時新聞／綜合報導
    美軍中央司令部近日持續公開轟炸伊朗軍事設施的影響，稍早該部又公開一段影片，內容為美軍轟炸伊朗無人機母艦的畫面。（圖擷自X）

    中東局勢緊張，美軍中央司令部近日持續公開轟炸伊朗軍事設施的影響，稍早該部又公開一段影片，內容為美軍轟炸伊朗無人機母艦的畫面。美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）於週四也表示，美方在過去72小時轟炸伊朗境內近200個目標，在持續進行的戰爭中，美國已擊沉超過30艘伊朗船艦，伊朗的彈道飛彈與無人機攻擊次數已大幅下降。

    美軍中央司令部5日在社群平台X發布一段影片，據CNN報導指出，該影片為美軍轟炸一艘伊朗無人機母艦，其大小與二戰時的航空母艦相仿，該艦在遇襲後起火燃燒。不過軍方並未透露這起攻擊事件發生的確切地點。

    中央司令部司令古柏於5日表示，軍方目前已擊沉30多艘船艦，在過去72小時內轟炸機就襲擊了伊朗境內近200個目標，而在過去1小時內，B-2匿蹤轟炸機就投下了數十枚2000磅重的穿透者炸彈，目標是深埋地下的彈道飛彈發射裝置。

    古柏也指出，與行動初期相比，伊朗的彈道飛彈攻擊已減少了90%，無人機攻擊則減少了83%。他也強調，不僅要打擊伊朗現有的設施，也要系統性地瓦解伊朗未來的飛彈生產能力，這項工作正在進行中。

