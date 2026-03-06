為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    寵愛婦女姐妹專屬日 北市運動中心、游泳池38元優惠價

    2026/03/06 11:12 記者甘孟霖／台北報導
    三八婦女節，台北市體育局推運動中心健身房優惠價，各中心也推出優惠。（台北市體育局提供）

    台北市體育局慶祝一年一度的婦女節，推出3月8日專屬運動優惠，姐妹們至北市各運動中心、永春活力館、三民公園游泳池、榮星花園游泳池及台北市網球中心健身房，享單次使用健身房或游泳池僅38元的優惠價，各中心也分別祭出女性專屬課程優惠。

    體育局長游竹萍表示，不論是平時肩負課業的學生、忙於工作的職場女性，或是照顧家庭的婦女，時常辛勞而疏於健康，希望在婦女節這一天，換體育局照顧妳，透過運動釋放壓力，重拾健康與自信。

    體育局指出，根據全民運動署2025年運動現況調查顯示，台北市規律運動人口比率為39.6％，其中男性規律運動比率為44.1％，女性為35.6％，女性遠低於男性；且在運動強度、每週運動次數及每次運動時間上，男性均高於女性；調查也指出，若有開設女性專屬課程、親子運動課程及場地優惠措施，將能有效提升女性參與運動的頻率與意願。

    體育局藉由一年一度的三八婦女節當天，推出女性至台北市各運動中心、公園泳池，享單次入場使用健身房或游泳池一律38元的超值銅板價，各運動中心也配合規劃如皮拉提斯、有氧、瑜珈、飛輪等受女性喜愛的運動課程優惠；此外，U-Sport也攜手民間運動場館推出婦女節專屬優惠，祭出免費體驗課程、首月38元入會及兩人同行折扣等有感優惠，鼓勵女性朋友在三月以最實惠的價格，走入運動場館培養規律運動習慣，為健康加分。

    三八婦女節，台北市體育局推運動中心健身房優惠價，各中心也推出優惠。（台北市體育局提供）

