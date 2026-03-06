為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹縣高接梨穗1月低溫寒害 現金救助申請起跑

    2026/03/06 11:08 記者黃美珠／新竹報導
    今年1月份的寒害讓新竹縣內的高接梨梨穗普遍授粉或著果不良。（記者黃美珠攝）

    因為今年1月份的低溫寒害，新竹縣內新埔、芎林以及寶山3個鄉鎮的高接梨梨穗授粉和著果不良，新埔南平里甚至有梨農一甲多的梨園高達9成梨穗「打水漂」！縣府獲悉後邀集中央相關單位下鄉會勘確認，農業部週四（5日）正式公告3鄉鎮為高接梨穗的農業天然災害現金救助地區，符合救助條件者，每公頃可獲6萬2000元。

    縣府農業處長傅琦媺說，即日起到3月19日為止，3個鄉鎮公所開始受理農民申請，請受災農戶在期限內提出辦理。但能獲得救助的農民，必須高接梨穗損失率達20%以上，沒有達到20%這個門檻的就無法獲得救助。

    傅琦媺說，縣內的梨作物種植面積約119公頃，目前正值高接梨穗嫁接開花著果期，但是今年1月卻寒流一波又一波，導致梨穗遭到寒害，前述3個鄉鎮都傳出梨穗授粉和著果不良。

    他們獲悉後邀集農業部桃園區農業改良場、農糧署北區分署新竹辦事處勘災確認，向中央爭取農業天然災害現金救助。農業部週四公告新埔、芎林以及寶山都是這波高接梨穗農業天然災害現金救助地區，每公頃可獲6萬2000元的救助。即日起到3月19日，受災農戶攜帶土地所有權證明文件或土地合法使用證明文件、身分證、印章、農會存摺等就可辦理，農業處會儘速完成相關作業以協助復耕。

    今年1月份的寒害讓新竹縣內的高接梨梨穗普遍授粉或著果不良。（記者黃美珠攝）

    因為年初寒害，新竹縣的高接梨梨穗翻刀多次，農民受害頗大，獲中央公告為天然災損的救助區。（記者黃美珠攝）

    新竹縣府獲悉高接梨受寒害後，立即邀請相關單位下鄉勘災，爭取獲得現金救助梨農。（記者黃美珠攝）

