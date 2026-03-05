挑戰「咆哮40度、狂暴50度」 陳懷璞3月底遠征南冰洋拚創紀錄

海上探險家陳懷璞將挑戰無動力帆船橫越南冰洋。（記者盧賢秀攝）

台灣海上探險家陳懷璞繼挑戰橫越北大西洋，將於3月底乘無動力帆船橫越全球最嚴酷的南冰洋與南大西洋，將穿越極其強勁「咆哮四十度」（Roaring Forties）與「狂暴五十度」（Furious Fifties）及10公尺的湧浪，可能成為亞洲首位完成遠征極地的探險家。

亞果遊艇集團、台積電青年築夢計畫與教育部青年發展署等單位，今天與陳懷璞在國立海洋科技博物館宣布將橫越南冰洋與南大西洋的挑戰，除了祝福他完成遠征南極考驗，提升台灣在國際航海領域的能見度，並鼓勵更多年輕世代走向海洋。

陳懷璞從7歲就很嚮往海洋，就讀台大電機系研究「魚能發電」技術獲國際科展世界工程力學二等獎，去年底完成跨越北大西洋的挑戰，3月25日將挑戰南冰洋。

南極海域被視為全球最嚴峻的航行場域之一，強風、低溫、浮冰與難以預測的洋流，是高難度的航程。陳懷璞預計於3月25日從南美洲福克蘭群島（Falkland Islands）出發，以無動力風帆船航行，憑藉太陽、月亮與星辰進行天文航海，將航跨7000公里橫越南冰洋與南大西洋，估計於5月抵達南非好望角。

陳懷璞這次將深入南半球中高緯度海域，穿越極其強勁的西風帶「咆哮四十度」與「狂暴五十度」，在無遮蔽的洋面上動輒超過10公尺的巨浪，對船體結構、操帆技術與團隊合作都是嚴苛考驗，極低體感溫度與長時間濕冷環境，對體力與心理韌性的雙重挑戰。

陳懷璞指出，為因應這次高難度航程，團隊除進行長期體能與航海技術訓練，也完成縝密的專業航前準備，包括磁場圖、氣象圖、水深圖與天文航海圖，面對未知汪洋中做好安全與專業準備。

亞果遊艇集團副董事長鄭寶蓮也致贈陳懷璞「安全平安」劍獅掛布，希望他能挑戰成為，在亞洲航海史留下新篇章，提升台灣在國際航海領域的能見度，鼓勵更多年輕世代走向海洋。

教育部青年發展署、亞果遊艇集團等台積電青年築夢計畫團體代表，祝陳惰璞（左三）能成功挑戰橫越南冰洋。（記者盧賢秀攝）

