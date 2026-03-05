為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    經典賽》WBC台澳戰 桃園棒球場旁直播應援派對超熱情

    2026/03/05 13:09 記者李容萍／桃園報導
    WBC台澳開戰，桃園首場直播應援派對，球迷熱情到場挺台灣隊。（記者李容萍攝）

    WBC台澳開戰，桃園首場直播應援派對，球迷熱情到場挺台灣隊。（記者李容萍攝）

    WBC「2026年世界棒球經典賽」今（5）日近午由台灣隊首戰澳洲隊拉開序幕，桃園市體育局在機場捷運A19站廣場進行直播，雖然是陰天加上上班日，因現場鄰近樂天桃園棒球場，球迷熱情不減，吸引數百名民眾到場為台灣隊吶喊、加油。

    除了A19廣場的台灣隊首場直播，桃園市體育局於3月6日對日本、3月7日對捷克、3月8日對韓國連續3天的比賽，同步於市府府前廣場、A19廣場及中壢銀河廣場3個地點直播，讓更多市民擁有更多元且便利的觀賽選擇，共同為球員加油。

    體育局長許彥輝表示，為營造熱烈觀賽氛圍，市府明起安排精彩表演與啦啦隊助陣，樂天女孩、桃園雲豹排球隊「桃氣女孩」或桃園璞園領航猿Pilots Crew將分別至府前廣場或中壢銀河廣場炒熱氣氛，打造多點熱鬧觀賽環境，歡迎球迷到現場或直播會場為台灣隊加油，一同為國家隊喝采。

    許彥輝也說，今年台灣隊中有許多與桃園密切相關的球員與教練，除了曾豪駒續擔台灣隊教練，球員方面，除了有3位來自樂天桃猿隊，整體台灣隊中更有9位球員來自桃園，包括平鎮高中及北科附工的優秀選手等，熱情的桃園球迷也是每場比賽最佳應援神隊友。

    WBC台澳開戰，桃園首場直播應援派對，球迷熱情到場挺台灣隊。（記者李容萍攝）

    WBC台澳開戰，桃園首場直播應援派對，球迷熱情到場挺台灣隊。（記者李容萍攝）

    WBC台澳開戰，桃園首場直播應援派對，球迷熱情到場挺台灣隊。（記者李容萍攝）

    WBC台澳開戰，桃園首場直播應援派對，球迷熱情到場挺台灣隊。（記者李容萍攝）

