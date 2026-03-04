為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    熱帶雨林暨觀葉植物大賞6日開展 同賞櫻花和觀葉植物之美

    2026/03/04 18:58 記者陳鳳麗／南投報導
    2026夢幻粉紅雨林植物展，4日先讓暨大學生觀賞。（埔里鎮公所提供）

    「2026夢幻粉紅雨林植物展」暨「台灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞」，今年首度結合國立暨南國際大學櫻花季，移師到該校舉辦，6日到8日在暨大餐廳地下一樓展出，除有雨林植物與畫作同場對話展覽，並有觀葉植物競賽，競賽植物今日收件並開始評比，6日進行決賽並頒獎，分組冠軍1萬元，總冠軍獎金5萬元。

    2026夢幻粉紅雨林植物展，6日開幕，今年的主題是「畫說雨林」，讓藝術創作與觀葉植物同場展出，場內的藝術創作主要是歷屆觀葉植物大賞總冠軍畫作，例如「火鶴之后」、「斑葉帝王鳳梨」、「斑葉橘柄」等。主辦單位希望透過觀葉植物與繪畫作品，讓參觀者感受觀葉植物的不同面貌。

    承辦該展覽的可可金鞋蘭場執行長陳淑英表示，該場展覽免費入場，展覽期間正好是暨大櫻花季，前來參觀的民眾，可以散步花樹下賞花，再到室內觀賞熱帶雨林與觀葉植物之美，活動期間還安排水苔球DIY、音樂饗宴活動，並有4場次野放茶席體驗。

    熱帶雨林植物展覽，有不少特殊的植物參展。（埔里鎮公所提供）

