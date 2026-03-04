「台版萬聖節」首現愛心神祕客 丟2萬元捐彰化家扶中心

今年老天作美，「頂番鬧元宵」人山人海。（記者劉曉欣攝）

「台版萬聖節」第一次出現愛心神祕客！彰化家扶中心昨天（3日）趁著鹿「頂番婆鬧元宵」人山人海，義賣古仔燈，今天清點發現，捐款箱有一綑用橡皮筋圈起來的2萬元捐款，這是首次在頂番婆聚落擺攤出現「神祕客」，錢丟到箱內就走，完全沒人發現！

彰化家扶中心說，第5年到頂番婆擺攤，以往賣燈籠加上捐款大約3、4萬元左右，去年元宵夜下雨，只有1萬多元。今年元宵節老天作美，人潮大爆滿，頂番婆街道擠滿了人，許多人來買燈籠，愛心義賣不找零，不少人100元、200元、500元直接丟入捐款箱。

不過，彰化家扶員工今天清點捐款箱時，發現裡面有一綑用橡皮筋圈起來的錢，算了一下有2萬元，公關林滿麗馬上問昨天在場的人員，「有看到是誰捐2萬元？」所有人都沒有印象。神祕客錢丟了就走，也因為有愛心神祕客大力支持，昨天義賣收入6萬7500元，是頂番婆義賣的史上新高。

林滿麗說，今年的義賣點剛好在人氣排隊名店「新口味蛋黃酥」對面，「新口味」準備大批飲料分送給提燈籠、說吉祥話的民眾，力挺「頂番婆鬧元宵」活動，也讓燈籠義賣反應非常好。

彰化家扶中心前進鹿港頂番婆義賣燈籠，收到神祕客2萬元的愛心捐款。（記者劉曉欣攝）

彰化家扶中心昨晚到鹿港頂番婆義賣古仔燈。（記者劉曉欣攝）

「頂番鬧元宵」人山人海，大排長龍。（記者劉曉欣攝）

