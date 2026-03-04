為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣燈會在嘉義 電信三雄出動基地台車、架臨時基地台

    2026/03/04 15:57 記者吳亮儀／嘉義報導
    電信三雄出動基地台車、架臨時基地台。（記者吳亮儀攝）

    電信三雄出動基地台車、架臨時基地台。（記者吳亮儀攝）

    2026台灣燈會在嘉義縣，地點在嘉義縣政府前廣場及周邊場域，幅員面積廣闊。電信三雄都出動基地台車、並在周邊架設許多臨時基地台，提供倍數級以上的網路容量。

    中華電信在台灣燈會「光耀台灣中央展區」、「點亮嘉義縣府展區」及太子大道周邊，完成台灣燈會周邊近百座最新型4G/5G高效能基地台涵蓋優化調整，並新增35處臨時基地台及派駐2部行動基地台車，確保燈會期間即使於人潮尖峰時段，通訊服務依然順暢。

    另外，各地元宵燈會也有許多場次，包括台北燈節、新北燈會、平溪天燈節、宜蘭冬山舊河港燈節、花蓮太平洋燈會、中台灣元宵燈會、南投燈會、苗栗（火旁）龍、高雄冬日遊樂園、台南月津港燈節、屏東燈節及台東好神元宵祈福嘉年華等熱門燈會景點。

    中華電信表示，除完成既有4G/5G基地台擴充與優化外，並新增共超過160處臨時基地台及11部行動基地台車，全力提升整體網路涵蓋與調度彈性。台灣大哥大、遠傳除了進駐行動通訊車外，也於周邊燈節區域部署4G、5G臨時基站，避免因人潮過多導致網路塞車。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播