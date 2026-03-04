台灣燈會在嘉義 電信三雄出動基地台車、架臨時基地台

電信三雄出動基地台車、架臨時基地台。（記者吳亮儀攝）

2026台灣燈會在嘉義縣，地點在嘉義縣政府前廣場及周邊場域，幅員面積廣闊。電信三雄都出動基地台車、並在周邊架設許多臨時基地台，提供倍數級以上的網路容量。

中華電信在台灣燈會「光耀台灣中央展區」、「點亮嘉義縣府展區」及太子大道周邊，完成台灣燈會周邊近百座最新型4G/5G高效能基地台涵蓋優化調整，並新增35處臨時基地台及派駐2部行動基地台車，確保燈會期間即使於人潮尖峰時段，通訊服務依然順暢。

另外，各地元宵燈會也有許多場次，包括台北燈節、新北燈會、平溪天燈節、宜蘭冬山舊河港燈節、花蓮太平洋燈會、中台灣元宵燈會、南投燈會、苗栗（火旁）龍、高雄冬日遊樂園、台南月津港燈節、屏東燈節及台東好神元宵祈福嘉年華等熱門燈會景點。

中華電信表示，除完成既有4G/5G基地台擴充與優化外，並新增共超過160處臨時基地台及11部行動基地台車，全力提升整體網路涵蓋與調度彈性。台灣大哥大、遠傳除了進駐行動通訊車外，也於周邊燈節區域部署4G、5G臨時基站，避免因人潮過多導致網路塞車。

