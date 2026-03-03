台中規劃首座塗鴉公園「菜奇鴨」 地方憂藝術不成增亂象

中央市場轉型闢建「菜奇鴉公園」，未來定位台中首座塗鴉公園。（圖：市府提供）

台中市北區中央市場拆除再開發，其中建設局斥3500萬規劃「菜奇鴉公園」，並將打造全市首座塗鴉主題公園，設塗鴉牆，部份民眾憂藝術不足、亂象有餘；北區在地議員包括陳俞融強調，塗鴉藝術講求自由與即興創作，促市府開放前提出管理配套，以防未來塗鴉「外溢至周邊設施與建物」，徒增維護成本與衝突風險；在地議員陳政顯及陳文政則肯定塗鴉公園有助老城區引進新活力，管理妥更可望成觀光新據點。

台中推動北區中央市場改造多年，去年終順利拆除既有建物正式啟動轉型再生，台中市政府規劃在舊址打造融合公園綠地、社會住宅及商業空間的多功能園區，其中，建設局負責的公園規劃率先啟動進度已在3月開工，將打造全市首座塗鴉主題「菜奇鴉公園」，預計10月完工，成為北區舊城再生與青年文化進駐的重要新地標。

建設局長陳大田表示，「菜奇鴉公園」公園命名融合市場台語諧音與街頭塗鴉文化，公園面積為3384平方公尺，另設塗鴉主題牆作為視覺焦點，除延續在地庶民記憶，也注入創意元素，使公共空間轉型為展現城市活力的平台。

不過，過去塗鴉行為常見在街頭不定點出現，部份民眾「菜奇鴉公園」憂未來恐藝術不足、亂象有餘。

陳俞融指出，中央市場再生是北區翻轉的關鍵契機，市府規劃「菜奇鴉公園」納入塗鴉主題，卻讓人憂心管理難度，尤其塗鴉藝術講求自由與即興創作，僅劃設部分塗鴉牆，難保不會外溢至周邊設施與建物，增加維護成本與衝突風險，市府在推動前，必須提出清楚的管理機制與配套。

陳政顯與陳文政也肯定塗鴉藝術漸為國人接受是另一種創作藝術，北區部份地段商業發展沒落，「菜奇鴉」公園引近新藝術，有助吸引年輕一代進入，替老城區注入新活水，只要管理得當，有助塑造新觀光景點。

