明全台濕涼！直逼「冷氣團」等級 注意保暖

中央氣象署表示，持續受東北季風或大陸冷氣團影響，全台今（3日）晚間至明（4日）清晨，低溫下探14至18度。

氣象署說明，明日受東北季風或大陸冷氣團影響，各地天氣較涼；華南雲雨區持續東移，台灣各地及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨。氣象署指出，明日中部以北、宜蘭清晨僅14-17度，白天19-21度；中南部、花東地區清晨16-19度，白天16-24度。

氣象署說明，華南雲系預估影響到5日、6日東北季風再增強，週末（7日、8日）東北季風減弱，天氣趨於回穩，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象粉專「天氣風險」則指出，明日受到北方冷高壓南下影響，華南雲系持續東移通過，各地天氣較不穩定，降雨以間歇性短暫陣雨為主，雨勢多偏弱但影響範圍較廣；氣溫方面，將隨冷空氣移入而下滑，本波冷空氣強度不排除接近「大陸冷氣團」等級，全台整體偏濕涼，提醒民眾留意降雨與降溫轉折，外出請備妥雨具、加強保暖。

另外，中央氣象署在今日下午4點26分，針對13縣市發布陸上強風特報，影響時間至明日晚上，範圍包括：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。

氣象署提醒，在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

中央氣象署表示，明（4日）中部以北、宜蘭，白天19-21度；中南部、花東地區，白天16-24度。（圖擷取自圖擷自氣象署官網）

中央氣象署在今日下午4點26分，針對13縣市發布陸上強風特報，影響時間至明（4日）晚上。（圖擷取自圖擷自氣象署官網）

