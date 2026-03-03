熱銷椪餅印上賽程表 台南舊來發：一起來壓扁對手

2026世界棒球經典賽即將開打，府城舊來發餅舖祭出挺灣台特色椪餅。（記者王姝琇攝）

府城百年老店「舊來發餅舖」挺台灣，將熱銷第一的黑糖香餅（椪餅）噴印上「2026世界棒球經典賽 挺台灣」，一起為中華隊加油。特別的是，舊來發設計將每日賽程與時間表印製在椪餅上，邀民眾一起來挺台灣。

2026世界棒球經典賽將於3月5至18日於東京巨蛋開打，舊來發總經理何玟儀說，在中華隊確定晉級世界經典賽要前進東京時就開始構思。她說，若只是單純印製「挺台灣」等字樣，似乎少了一點新意，所以特別加上每日賽程，讓大家收藏賦予樂趣。

何玟儀表示，目前只印製3月5、6、7、8日賽程，每天限量生產100顆，之後會再依照賽程表做調整；應援經典賽椪餅製作難處在於，因字體比較緊密，在噴印過程就淘汰了好幾批，但她不希望只是單純印製「挺台灣」字樣，所以加入賽程時間表，增加製作難度，但很值得。

何玟儀逗趣地說，假設買的椪餅場次贏了，就可以把椪餅留存紀念，若輸了就壓扁吃掉它以洩憤，或是想擊垮哪一隊，也同樣壓扁吃掉；這款客製化椪餅目前僅就台灣出賽日期特製椪餅，若消費者有其他場次需求，也能事先預定。

