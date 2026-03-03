新北蘆洲道路施工駕駛頻壓線遭開罰 交通局將會勘調整

新北市蘆洲區中山一路口因捷運施工限縮為單向車道，民眾行經路口疑因壓到雙黃線遭開罰，引發網友質疑標線設計有問題。（記者羅國嘉攝）

新北市蘆洲區中山一路口因捷運施工限縮為單向車道，駕駛人行經路口時，常不小心壓到雙黃線遭開罰，引發民眾質疑標線設計有問題。市議員顏蔚慈要求市府檢討標線與交通維持措施；交通局說，在速限30公里下，原則上不致違規，將辦理會勘再檢討調整。

臉書粉專「我是蘆洲人 LoveLuzhou」貼出網友分享的罰單指出，該路口因施工導致車道縮減，往蘆洲方向行駛時，依正常騎車、開車方式幾乎難以閃避雙黃線，質疑標線設計有問題，更直言「常常騎這條路，不想下一個收到罰單的是我」。

記者實地到場發現，該路口劃設大面積黃色網狀標線，但線條縱橫交錯，部分與原有白色虛線、轉向箭頭重疊，視覺上顯得相當凌亂，加上路口鄰近工廠與巷道出入口，車流往來頻繁，駕駛人行經時，需反覆確認行駛方向，稍有不慎恐誤闖停等區域或壓線行駛，整體標示設計容易造成混淆，也增加交通風險。

顏蔚慈說，三重、蘆洲地區目前多處進行環狀線工程開挖，大型工程車頻繁進出，不僅原有車道大幅縮減，也使車流交織複雜、動線受阻，尤其中山一路地面標線混淆不清，民眾依正常路線行駛卻可能違規受罰，情況並不公平。

顏蔚慈表示，已要求交通局立即檢討周邊道路標線繪設，並要求捷運局與施工單位強化交通維持計畫，確保施工期間行車安全與交通順暢，避免民眾在不合理動線下誤觸法規。

交通局交通安全科長李友欽表示，該路段標線已調整1年多，在速限30公里情況下，原則上不致壓到雙黃線，仍須視駕駛當下行車速度而定。施工單位近日將辦理會勘，檢討是否需再調整。

新北市議員顏蔚慈要求市府檢討蘆洲區中山一路的標線與交通維持措施。（記者羅國嘉攝）

