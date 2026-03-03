國中生可用特招甄選管道 提早於6月術科入學拚技職發展

「115學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」自3月9日至13日受理報名。（記者林曉雲翻攝官網）

為培育各領域務實致用的技職人才，教育部持續推動國中畢業生實務選才、適性揚才的升學管道，「115學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」自3月9日至13日受理報名，全國共有87所高中職採「術科甄選」，且不受國中學籍所在地的學區限制，學生可依性向報名其他就學區辦理特色招生的學校，提早於6月12日透過術科測驗入學。

教育部國教署組長葉信村說明，具職業或技能性向發展潛能的國中畢業生，可以善加利用該管道進入各校特色科班，為職涯發展邁出重要的一步，例如國立基隆商工日間部商業經營科招15名，台北市立士林高商日間部資料處理科招34名及廣告設計科招18名，國立北科附工日間部農場經營科招5名及汽車科招10名，國立關西高中家政科招13名，國立成大南工日間部板金科招20名等等。

葉信村表示，各招生學校於3月9日開始受理報名繳件，應屆畢業生由各國中協助集體繳交報名資料；非應屆或跨區報名的個別報名學生，可至各招生學校現場報名繳件，招生學校如參採「書面審查」，於報名時一併繳交相關證明文件，學生如需報名台北市及新北市的特色招生學校，則依該市規定時程辦理。

各校簡章及術科測驗內容範例等相關詳細資訊，可至特色招生專業群科甄選入學宣導網下載參閱；詳細報名事宜，可洽詢各特色招生辦理學校。

