    首頁 > 生活

    週一鋒面逼近 雨勢連綿不斷 週末才有機會見晴

    2026/03/01 22:57 即時新聞／綜合報導
    週一起全台降雨機率增加，一路陰雨到週末天氣才較有可能轉乾。（資料照）

    週一起全台降雨機率增加，一路陰雨到週末天氣才較有可能轉乾。（資料照）

    週一（2日）受鋒面通過影響，全台天氣轉趨不穩定，中部以北需防局部雷雨，隨後東北季風增強，週二至週三全台轉為濕涼多雲。週四短暫回溫後，週五將迎來另一波東北季風，週末天氣可望轉乾，西部恢復晴時多雲。請民眾留意溫差劇烈波動，適時調整衣物。

    中央氣象署預報，氣溫方面，週一鋒面通過前天氣仍較為溫暖，各地高溫約26至30度，南部近山區有機會來到31、32度，至於各地低溫約19到22度，日夜溫差大，請留意溫度變化調整穿著。

    降雨方面，週一清晨至上午隨著鋒面接近，天氣較不穩定，中部以北有短暫陣雨或局部雷雨，並可能有局部較大雨勢，東半部地區、恆春半島、南部山區會有局部短暫陣雨，至於南部平地也有機會出現零星降雨。週一下午起，鋒面通過，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

    離島方面，澎湖多雲短暫陣雨，21至26度；金門多雲且短暫陣雨，17至21度；馬祖陰時多雲且短暫陣雨，13至15度。

    關於下週天氣，天氣風險公司指出，週一受新一波鋒面再度靠近並通過影響，中北部至東部的天氣略不穩定，普遍為陰或多雲天氣並有短暫陣雨機會，而白天天氣偏暖，但晚上起東北風南下，北部至東部將明顯降溫，中南部也會轉涼。週二至週三受東北季風及華南雲系通過影響，預測各地偏濕涼，北部至東部可能為陰雨，中南部亦為多雲或局部陰，山區至局部平地亦有短暫陣雨機會。

    週四東北季風會減弱，各地天氣又會再度回溫。但週五起東北季風南下，屆時北部至東部將又降溫轉雨。不過本波東北季風影響延續至週末後，雖降溫較顯著，但隨乾空氣移入，除了東部降雨可望趨緩時有陽光露臉外，西部則可回到晴時多雲天氣。

    紫外線指數方面，週一新北、台北、基隆、桃園、新竹、金門為「中量級」；苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、台南、金門為「高量級」；其餘的台東、屏東、高雄、澎湖則為「過量級」，外出請注意防曬。

    空氣品質方面，週一鋒面影響，環境風場為偏南風至西南風，雲嘉南以北擴散條件稍差，污染物稍易累積；中部以北地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    週一天氣偏溫暖，但上午中部以北可能會有局部較大雨勢，其餘地區也有零星降雨。（擷取自中央氣象署網站）

    週一天氣偏溫暖，但上午中部以北可能會有局部較大雨勢，其餘地區也有零星降雨。（擷取自中央氣象署網站）

    週一的紫外線指數，新北、台北、基隆、桃園、新竹、金門為「中量級」；苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、台南、金門為「高量級」；其餘的台東、屏東、高雄、澎湖則為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    週一的紫外線指數，新北、台北、基隆、桃園、新竹、金門為「中量級」；苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、台南、金門為「高量級」；其餘的台東、屏東、高雄、澎湖則為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    週一的空氣品質，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    週一的空氣品質，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

