舊衣回收2-2》新北回收量有下降趨勢 疑「快時尚」後遺症

據環保人士估算，每回收一件衣服，可以減少約4．2公斤的碳排放量，回收一件T恤能省下2千5百公斤的水量，如此積少成多，對地球大大有幫助。（記者翁聿煌攝）

在氣候變遷和環保意識提升下，民眾對於資源回收再利用的觀念不斷提升，新北市環境保護局也持續調整政策配合，包括舊衣物、二手家具、家庭電器、腳踏車都能延壽和再生，甚至成為社會福利資源，達到垃圾減量目的，也減輕社會環境的負擔，讓世界更美好。

新北市環保局循環資源科長鄧筱光指出，社區巷弄隨處可見的舊衣回收箱，不要以為回收幾件舊衣服是小事，根據環保人士估算，每回收一件衣服，可以減少約4.2公斤的碳排放量，回收一件T恤能省下2500公斤的水量，如此積少成多，對地球大大有幫助。

她表示，而且依「新北市舊衣收集再利用設施設置管理要點」規定，新北市為照顧身心障礙者，以每4年為期，受理轄內經市府立案身心障礙福利機構或以身心障礙者為服務對象團體，申請舊衣收集再利用設施設置。

新北市2022年舊衣回收箱舊衣回收量4377噸，盈餘為156萬9千餘元；2023年舊衣回收量4819噸，盈餘為224萬5千餘元，2024年度統計有53家身心障礙福利機構申請舊衣回收設施，設有4155處舊衣回收箱，當年度統計回收5328噸舊衣，扣除成本及必要支出，實際收益約217萬元。

去年統計核准44家身心障礙福利機構（團體），設置3423處舊衣回收箱，截至去年9月底統計舊衣回收量約3904噸，扣除成本及必要支出實際收益約40萬元。

鄧筱光指出，近年舊衣回收量有減少的趨勢，分析原因可能也與近年流行的快時尚有關，快時尚的衣物強調輕薄，容易破損不利回收；舊衣回收點減少，回收量也跟著減少，顯示廠商設置回收箱點的意願降低，原因不外舊衣回收成本增加，其中能再利用或轉售的衣物比例減少，使得承包商無利可圖。

因此環保局呼籲民眾，舊衣回收箱是要把乾淨且完好的衣物進行再次利用，倘若是有髒污或者破損，以及涉及衛生的內衣褲等，都是無法進行再利用，應交付垃圾車處理，隨意交付舊衣回收箱將造成設置單位處理的沉重負擔，請民眾發揮公德心，讓真正的資源得以循環。

環保局呼籲民眾，舊衣回收箱是要把乾淨完好衣物再利用，髒污或破損及涉及衛生的內衣褲等都無法再利用。（記者翁聿煌攝）

