今天各地白天上看30度！ 元宵節雨綿綿

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來一週天氣很不穩定！中央氣象署預報，今天（1日）各地白天溫度25-28度，中南部可達30度，週三前受到鋒面、華南雲系東移影響，各地天氣不穩定、容易下雨，尤其元宵節這天是這週降雨最多的一天，週四起水氣減少、降雨逐漸趨緩。

中央氣象署預報員張承傳表示，今天東北季風減弱、華南雲系東移，清晨中部以北、東半部有出現降雨的情形，其餘地區也有零星雨勢，白天開始降雨趨緩，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中部地區及南部山區有零星短暫陣雨，南部平地多雲天氣。溫度方面，各地白天溫度25-28度，中南部可達29-30度，整體而言，較昨天溫度回暖許多，尤其北部感受較為明顯。

「元宵節是一週內降雨最多的一天！」張承傳表示，明天受到鋒面影響，降雨慢慢增多，中部以北可能會有短暫陣雨或局部雷雨，尤其清晨到上午期間，中部以北有機會出現較大雨勢，中部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區也有零星短暫陣雨。週二元宵節當天鋒面通過、華南雲雨區東移，降雨會是最多的一天，西半部會有短暫陣雨或是局部雷雨，並有局部較大雨勢出現，東半部也會有短暫陣雨。

張承傳指出，週三水氣趨緩，北部、東半部地區、恆春半島、中南部山區有局部短暫陣雨，中南部平地也有零星降雨；到了週四後東北季風減弱，水氣一天比一天減少，北部、東半部、恆春半島、中南部山區局部降雨，中南部平地多雲天氣；週五東北季風增強，降雨區域主要為迎風面北部、東半部、恆春半島局部短暫雨，中南部山區零星降雨，中南部平地多雲；週六水氣更少，明顯轉乾，剩基隆北海岸、東半部、恆春半島、北部山區局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

溫度部分，張承傳表示，明天冷空氣尚未南下，因此會再回暖，各地白天26-30度；週二東北季風增強、降雨明顯，各地溫度下降、轉涼，北部白天17-18度，因此北部溫度「與週一相比溫差落差大近10度降幅」，中部、花蓮白天20度上下，南部25度左右；週三持續受到東北季風影響，北部、東北部白天19-20度，中南部24、25度左右，早晚15-16度。

張承傳續指，週四氣溫回升，北台灣白天23、24度，中南部27度；週五東北季風增強，持續影響到週六，這兩天北部白天18-19度，中南部27-28度，早晚溫度15-16度。

張承傳提醒，今天晚上到明天中部以北地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；另外，若水氣、溫度配合，週二3500公尺以上高山有零星降雪機率。

未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

今天天氣。（氣象署提供）

