舊衣回收2-1》「Taiwan King」吳基正 從整理轉售到轉化再生材料

位於新北市泰山區的久泰環保是北部地區規模最大的舊衣回收商，每個月回收量5百噸、每年達6千噸，其中品質好的二手衣可外銷到非洲、東南亞等地，至於無法轉售的廢料，近年經過跨界合作，改製成低階的汽車隔熱棉、地毯和抹布，甚至開發出聚酯材再利用，增進資源回收效益，大幅減少環境負擔。

吳基正笑說自己當初也是誤打誤撞進入舊衣回收業，原本帶著向家人借來的資金到中國開塑膠原料工廠賠錢，負債回到台灣，為了賺錢養家，向業者批舊衣、擺地攤賣給外勞，一件賣50元，後來看到舊衣市場的價值，開始投入舊衣回收，他用更好的質量，贏得非洲及東南亞客戶的信任，在第三世界國家獲得「TAIWAN KING」的稱號，打拚出自己的舊衣事業版圖。

吳基正說，舊衣回收很辛苦，但是既能做環保，又有轉售利潤；早期從回收的舊衣當中，不能轉售的「廢料」只佔總量的1成至3成，但是如今在快時尚風潮下，很多舊衣容易破損報銷，廢料高達七成，大幅增加篩檢和人力成本，而且滿街的舊衣回收箱竟成為缺乏公德心民眾的垃圾桶，什麼都往裡頭丟，業者曾經在箱中撿過神像、動物屍體、廚餘，甚至還有骨灰罎。

吳基正說，以往無法整理轉售的「廢料」只能當成垃圾送焚化爐，但是焚化成本也愈來愈高，因此他動腦筋想要增加「廢料」的利用價值，他嚐試將「廢料」加工，例如牛仔褲改製成汽車隔熱棉、毛衣做成地毯和棉布當抹布，使得廢料減半。

他還不滿足，運用自己的塑膠專業，與紡織產業綜合研究所、廠商共同將衣物廢料製成聚酯材料再利用，增進資源回收效益，大幅減少環境負擔，吳基正將「垃圾變黃金」的成果，受到國內外資源回收產業的青睞，組團來台灣參觀，國內的學界和學校師生也來他的舊衣回收「觀光工廠」上課。

吳基正憑著自己不服輸的打拚精神，看準舊衣回收再利用的前途，從當年批來二手衣賣一件賣外勞50元的的地攤老闆，如今已是資源回收界的翹楚。

