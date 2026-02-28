為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣7大國際商港 3/1啟動新規範

    2026/02/28 13:39 記者洪定宏／高雄報導
    台灣7大國際商港，3月1日啟動新規範。（台灣港務公司提供）

    為確保基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、安平港、花蓮港7大國際商港的港區作業安全，台灣港務公司3月1日起，首度針對外部業者實施「商港公用裝卸作業場域使用須知」暨「港區違規態樣通行證管理」機制，涵蓋碼頭、倉庫、露置場及空地等公用作業區，違規者最重註銷並暫停申辦通行證。

    港務公司表示，相關機制主要規範業者進入港區前，必須在「台灣港棧服務網（TPNet）」完成申請；嚴禁超重放置貨物，非作業人員及車輛不得進入作業區域，且應於明顯處設立警告標誌，裝卸作業期間不得有妨害安全的行為等；裝卸過程若造成環境污染或妨害安全，須立即改善，並在作業完畢4小時內清理現場等。

    台灣港務公司指出，為落實管理，導入「港區違規態樣通行證管理」矩陣，將違規行為依風險等級區分「輕微」、「一般」、「重大」及「極嚴重」四類。若是個人發生嚴重違規，將依等級暫時停用個人通行證1個月至3個月。若違規行為累計達3次，將註銷並停止申辦定期及短期通行證1個月；累計達4次以上則按次累加1個月；若是公司所屬人員累計違規達5人次，或公司主體違反規定累計達5件次，將暫停該公司申辦通行證1週至2週。

    港務公司強調，這項規範早在去年11月1日，就已舉辦數個月的宣導期，採「記點不罰」的緩衝作法，因此從今年3月1日起，違規案件將正式納入通行證裁處紀錄。

