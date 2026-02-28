為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    基隆安樂路二段人行道拓寬改善啟動 優化長庚商圈通行

    2026/02/28 13:30 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市工務處改善安樂路二段長庚 周邊商圈的行人友善空間。（記者盧賢秀攝）

    基隆市政府增設安樂路二段自強隧道口的人行道後，近日將進場施做自強隧道出口到基隆長庚醫的人行環境，包括人行道拓寬、路口安全設施整合及調整車道配置等，改善長庚商圈周邊通行環境。

    工務處公有建築科長陳威竹表示，安樂路二段為安樂區與市區聯絡的重要幹道，交通流量大，然既有人行道老舊破損或樹木種植在人行道中，行人空間不連貫，進行自強隧道至長庚醫院旁自強橋的人行環境改善工程，包括人行道新建與拓寬、建置共同管溝以減少重複開挖，總經費6600多萬元。

    陳威竹進一步說明，自強隧道左側原本沒有人行道，目前人行道將建置完成，在新工區動工前會開放通行，以利行人通行安全。

    隧道周邊工程完成後，將進入商業區及住宅區，工程較為複雜，除了有長庚醫院、安樂區行政大樓及周邊商圈，往來人口眾多，同時，還必須克服騎樓、既有巷弄與路面之間的高低落差問題，確保無障礙通行環境。

    此外，當地路邊停車格也要重新規劃，整併汽機車停車空間，在「通行安全」與「生活便利」之間取得最大公約數。

    工務處表示，目前已辦理交通維持布設，近日進場施工，預計於今年第3季完工，提升安樂路二段整體景觀及人行安全性。

    安樂路二段人行道樹木根部造成人行道隆起影響通行安全。（記者盧賢秀攝）

    安樂行政大樓周邊停車空間不足。（記者盧賢秀攝）

