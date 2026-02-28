從半馬新手到台南城市代言人 她跑出器捐心願與國際交流路

台南市長室秘書林唯莉（左）2月11日至2月16日率隊參加日本高知縣「高知龍馬馬拉松」，宣傳行銷台南古都馬拉松及觀光美食。（台南市府提供）

南市府市長室秘書林唯莉迷上馬拉松，不只是為了健身，更有一份放在心裡多年的信念希望把身體照顧好，「如果真有1天器官捐贈派上用場，也能是健康、可用的狀態。」她多年前就簽署器官捐贈卡，平日維持規律運動，為了讓心肺功能更強，開始愛上跑步。

2020年她初次挑戰台南古都國際半程馬拉松，當時還在台北工作，正值疫情初期，仍特地返鄉參賽，跑完再趕回台北上班。3年多前回到台南服務後，加入安平夜跑社團，平日與志同道合夥伴跑步，此後年年報名古都馬，用行動支持家鄉。明（3月1日）的古都馬她也將再度上場，成為賽道上的「健跑美女」之一。

跑步，讓她從參賽者變成城市運動推廣的實踐者。為深化國際體育交流、拓展城市品牌能見度，她於2月11日至16日率隊前往日本參與高知龍馬馬拉松，並設攤行銷台南古都馬及觀光美食。這也是台南與高知縣首次透過馬拉松建立雙邊交流機制。

市長黃偉哲肯定她具備實戰經驗與熱情，支持她帶隊出訪。她不只親自下場參賽，也實地觀察各國賽事如何規劃交通管制、補給站設置、醫護動線與志工指引，同時傳達國際交流，不只是出賽，更肩負宣傳台南運動與文化的責任。

代表團也與主辦單位協調設攤行銷，推廣兩地馬拉松賽事及農特產品。她笑說，自己常是「跑完馬拉松，汗流浹背就回攤位幫忙試吃推廣」，從賽道到攤位都不缺席。對林唯莉而言，跑步不只是成績與挑戰，更是一種把城市精神、健康理念與國際交流連結在一起的方式。

馬拉松女孩林唯莉以跑步串聯健康理念與器官捐贈信念。（林唯莉提供）

從賽道到國際交流，林唯莉以行動打造台南運動新形象。（記者洪瑞琴攝）

