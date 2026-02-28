為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    分店「考量美感」用簡體字還嗆網友！「茶之魔手」總公司發聲了

    2026/02/28 11:25 即時新聞／綜合報導
    茶の魔手台南仁德中清店。（取自GoogleMap）

    有「手搖飲南霸天」封號的「茶の魔手」（茶之魔手）近日陷入使用簡體字風波。網友質疑其某間分店使用簡體字招牌原因，並在Google評論區留言嘲諷，結果業者回應使用簡體字是為了美感，還留言回嗆，引發爭議。對此，「茶の魔手」官方帳號在社群平台表示，會傾聽網友意見，也會持續教育與調整。

    茶の魔手台南仁德中清店近日在店門口放出「年度熱銷飲品」的海報，文宣上被發現用簡體字寫下宣傳標語，有消費者看到後拍下，貼到店家Google評論區留下一星負評，嘲諷「不說我還以為來到中國，呵呵」。負評火速引出業者回應，解釋選擇簡體字，主要是為了「視覺簡潔與現代美感」，並稱在台灣用簡體字沒有違規，還嗆：「招牌可沒吃你家大米！」

    店家回覆立刻被轉至Threads，引發網友怒火，還有網友質疑：「殘體字有美感？這家分店的審美觀還好嗎」、「招牌用簡字，留言閉口就是招牌又沒吃「你家大米」，活脫脫就是個中國人的樣子」、「回應看起來就不是台灣人」。

    對此，總公司在社群發出聲明回應：「謝謝朋友們的關心與提醒。品牌一路走來三十多年，從一間小店開始，到今天有這麼多夥伴一起努力，我們始終只專心做好一件事就是『把茶做好』，門市的文宣若讓朋友們有不好的感受，我們會傾聽，也會持續教育與調整。對我們來說，每一杯茶的價值，來自土地、來自時間，也來自彼此的理解與尊重。謝謝每一位支持我們的朋友。我們會繼續把每一天的茶，認真做好。真心珍惜與感謝，所有的朋友們！」聲明最後署名為「茶之魔手 總店長」。

    然而，聲明下方又被網友灌爆，網友紛紛質疑：「然後？就這樣？」、「請問茶魔官方對於你們的長期消費者提出的異議態度就是如此嗎？」、「溫和到幾乎在護航」、「要賺台灣人的錢，說實在的消費者的觀感就很重要」。

