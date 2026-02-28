為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春遊林口賞櫻去 竹林山觀音寺花海妝點古剎

    2026/02/28 11:28 記者羅國嘉／新北報導
    新北市淡水天元宮春節前盛開的櫻花林三色櫻相貌。（記者羅國嘉攝）

    新北市淡水天元宮春節前盛開的櫻花林三色櫻相貌。（記者羅國嘉攝）

    春日櫻花浪漫綻放，林口區竹林山觀音寺迎來一年一度賞櫻時節。新北市綠美化環境景觀處表示，竹林山寺不僅是當地重要宗教聖地，寺院四周遍植櫻花，每逢春季花開時節，粉色花海點綴莊嚴典雅的廟宇建築，交織出詩意盎然的春日景致，推薦民眾把握花期前來賞櫻兼祈福，為新的一年祈求好兆頭。

    新北市景觀處長林俊德指出，竹林山觀音寺為林口地區信仰中心，也是新北熱門賞櫻景點之一。寺內常見山櫻花、吉野櫻與八重櫻等品種，自1月底起至3月間接續綻放，將寺院妝點成粉紅花園。目前山櫻花花期已近尾聲，吉野櫻蓄勢待發接力盛開。粉嫩花朵沿著階梯與庭園水池綻放，與藍天、古剎相互輝映，畫面格外唯美。

    林俊德表示，春日百花齊放，除竹林山寺外，也可順遊林口社區運動公園。園區擁有大面積綠地與特色共融遊戲場，適合全家賞櫻、野餐與休憩。民眾若想掌握各地櫻花花況，可至「花見櫻花季」官網或追蹤臉書「賞花快報」粉絲專頁，取得最新資訊，把握春季限定的浪漫花景。

    民眾欲前往竹林山觀音寺賞櫻，搭乘大眾運輸可搭公車966至「竹林山觀音寺」站下車，步行約3分鐘即可抵達；自行開車者可導航定位「竹林山觀音寺」（新北市林口區竹林路325號），依指引即可順利到達。

    3月中旬淡水吉野櫻 土城昭和櫻接力綻放

    林俊德補充，三芝三生步道以吉野櫻為主，預估花期落在3月中下旬。步道全長約2公里，以安山岩鋪設，平緩好走、老少咸宜，因兼具生產、生活與生態特色而得名。交通可搭捷運至淡水站，轉乘淡水客運862或863往三芝方向，於「新庄子」站下車，步行約300公尺即可抵達；淡水無極天元宮吉野櫻花期也約在3月中下旬展開。

    此外，土城希望之河為新北櫻花較晚盛開的地點之一，以昭和櫻為主，花期約自3月中下旬。園區位於市區，步道平緩便利，水畔左岸種植成排行櫻花，讓民眾不必遠赴郊區也能賞櫻。可搭捷運至海山站3號出口，沿海山路直行，經裕民路至裕生路交叉口，即可抵達希望之河廣場。

    林口竹林山寺不僅是當地著名的宗教聖地，更是春季不可錯過的賞櫻勝地。（記者羅國嘉攝）

    林口竹林山寺不僅是當地著名的宗教聖地，更是春季不可錯過的賞櫻勝地。（記者羅國嘉攝）

    粉嫩櫻花、藍天與廟宇建築相映，畫面格外唯美動人。（記者羅國嘉攝）

    粉嫩櫻花、藍天與廟宇建築相映，畫面格外唯美動人。（記者羅國嘉攝）

    圖
    圖 圖 圖
