為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹北燈節搶先看！今夜點燈 水上音樂會張正傑領銜演出

    2026/02/28 11:20 記者廖雪茹／新竹報導
    2026年的竹北光節《盛世之境》，改以雙主燈「向風而生的光」與「光築吟風」詮釋城市精神。（記者廖雪茹攝）

    2026年的竹北光節《盛世之境》，改以雙主燈「向風而生的光」與「光築吟風」詮釋城市精神。（記者廖雪茹攝）

    「2026竹北光節」今夜正式點燈！新竹縣竹北市公所今年以「盛世之境」為題，以雙主燈詮釋城市精神，並規劃5大主題展區，開幕重頭戲「水上音樂會」為例，特別邀請具國際聲望的音樂家陣容，由大提琴家張正傑、男高音林義偉及鋼琴家盧易之領銜演出。

    竹北光節《盛世之境》昨天試營運，今起到3月15日在水圳公園展出。今年跳脫傳統單一主燈模式，改以雙主燈「向風而生的光」與「光築吟風」詮釋城市精神，並規劃「光影之界」、「繁花盛世」、「馳光樂園」、「幻遊之棚」及「旋木市集」五大主題展區。期透過光影藝術與水圳公園地景的深度融合，展現竹北科技美學。

    竹北市長鄭朝方指出，竹北光節已為具有高度辨識度的城市IP，透過每年持續累積的策展能量，深化市民對城市的認同與歸屬感。而今年《盛世之境》不只是視覺饗宴，更象徵竹北邁向國際藝文城市的重要里程碑。

    鄭朝方今早特別在臉書粉專提醒，今晚7點30分將有水上音樂會絕美演出！大提琴家張正傑、男高音林義偉、鋼琴家盧易之，攜手興隆國小學弦樂團共同演出，並與安興國小、六家國小、嘉豐國小、勝利國中、竹北國中、東興國中、成功國中、麗水華德福實驗教育機構一同參與壓軸演出，讓專業與傳承，在水岸之間溫柔交會。竹北市公所臉書也有直播，歡迎收看！

    竹北光節兩款超吸睛的提燈，有色彩繽紛的「琉光天馬」與簡約質感的「銀翼之馬」。其中，銀翼之馬：今晚7點和3月7日；琉光天馬：3月1日下午4點和3月8日下午4點，發放地點：幻遊原野・圓舞台區。

    竹北燈節「盛世之境」規劃5大主題展區。（記者廖雪茹攝）

    竹北燈節「盛世之境」規劃5大主題展區。（記者廖雪茹攝）

    竹北燈節「盛世之境」規劃5大主題展區。（記者廖雪茹攝）

    竹北燈節「盛世之境」規劃5大主題展區。（記者廖雪茹攝）

    「2026竹北光節」今夜正式點燈，昨晚試營運已吸引大批民眾一睹為快。（記者廖雪茹攝）

    「2026竹北光節」今夜正式點燈，昨晚試營運已吸引大批民眾一睹為快。（記者廖雪茹攝）

    「2026竹北光節」今夜正式點燈，昨晚試營運已吸引大批民眾一睹為快。（記者廖雪茹攝）

    「2026竹北光節」今夜正式點燈，昨晚試營運已吸引大批民眾一睹為快。（記者廖雪茹攝）

    「2026竹北光節」搭配市集和表演。（記者廖雪茹攝）

    「2026竹北光節」搭配市集和表演。（記者廖雪茹攝）

    竹北燈節「盛世之境」規劃5大主題展區。（記者廖雪茹攝）

    竹北燈節「盛世之境」規劃5大主題展區。（記者廖雪茹攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播