竹北燈節搶先看！今夜點燈 水上音樂會張正傑領銜演出

2026年的竹北光節《盛世之境》，改以雙主燈「向風而生的光」與「光築吟風」詮釋城市精神。（記者廖雪茹攝）

「2026竹北光節」今夜正式點燈！新竹縣竹北市公所今年以「盛世之境」為題，以雙主燈詮釋城市精神，並規劃5大主題展區，開幕重頭戲「水上音樂會」為例，特別邀請具國際聲望的音樂家陣容，由大提琴家張正傑、男高音林義偉及鋼琴家盧易之領銜演出。

竹北光節《盛世之境》昨天試營運，今起到3月15日在水圳公園展出。今年跳脫傳統單一主燈模式，改以雙主燈「向風而生的光」與「光築吟風」詮釋城市精神，並規劃「光影之界」、「繁花盛世」、「馳光樂園」、「幻遊之棚」及「旋木市集」五大主題展區。期透過光影藝術與水圳公園地景的深度融合，展現竹北科技美學。

竹北市長鄭朝方指出，竹北光節已為具有高度辨識度的城市IP，透過每年持續累積的策展能量，深化市民對城市的認同與歸屬感。而今年《盛世之境》不只是視覺饗宴，更象徵竹北邁向國際藝文城市的重要里程碑。

鄭朝方今早特別在臉書粉專提醒，今晚7點30分將有水上音樂會絕美演出！大提琴家張正傑、男高音林義偉、鋼琴家盧易之，攜手興隆國小學弦樂團共同演出，並與安興國小、六家國小、嘉豐國小、勝利國中、竹北國中、東興國中、成功國中、麗水華德福實驗教育機構一同參與壓軸演出，讓專業與傳承，在水岸之間溫柔交會。竹北市公所臉書也有直播，歡迎收看！

竹北光節兩款超吸睛的提燈，有色彩繽紛的「琉光天馬」與簡約質感的「銀翼之馬」。其中，銀翼之馬：今晚7點和3月7日；琉光天馬：3月1日下午4點和3月8日下午4點，發放地點：幻遊原野・圓舞台區。

