南投燈會宛如兒童樂園 免費暢玩海盜船、旋轉木馬

南投燈會今年雙主燈展出，包括飛馬造型的「凌光之翼」（右）及改造自12年前台灣燈會「龍駒騰躍」主燈的「獨角獸」（左）。（記者張協昇攝）

2026南投燈會自2月14日開幕以來，每天均吸引大批民眾前往遊賞，其中「幻影馬戲團燈區」，設有海盜船、摩天輪、旋轉木馬及氣球廊道等大型遊具，提供民眾免費搭乘遊玩，宛如一座小型兒童樂園，也成為最受親子喜愛的燈區，天天人氣爆棚。

南投燈會今年突破傳統，採「雙主燈」策展，除了展翼飛馬造型的新創主燈「凌光之翼」，另一主燈夢幻「獨角獸」駿馬，其實係修復12年前台灣燈會主燈「龍駒騰躍」。當年「龍駒騰躍」主燈，以擅於奔跑登高的古代名駒「焉耆馬」為設計理念，採龍駒之尊登於台灣第一高峰玉山，辦完台灣燈會後即一直聳立在南投縣會展中心燈會現場，今年南投燈會重新改造詮釋，讓「龍駒騰躍」更換造型後再度展示，具環保理念。

此外，因應馬年，南投燈會今年也精心布置「幻影馬戲團燈區」，由藝術家王振瑋、張育嘉、浮游人及動畫師邱智群跨界合作，打造「喵喵獸」、「幻獸馬戲團」、「幻影森林」等燈座，營造童趣且充滿想像力的奇幻空間，旋轉木馬、摩天輪、海盜船及氣球廊道等，供民眾搭乘遊玩，尤其燈區結合影像裝置與互動遊戲，並設置旋轉木馬、摩天輪、海盜船及氣球廊道等遊具，提供民眾免費搭乘遊玩，春節期間，等候搭乘民眾大排長龍。

縣府指出，南投燈會將持續至3月8日結束，僅剩1個禮拜時間，在228連假及3月7日晚間均有水舞及璀璨煙火秀演出，3月3日元宵節也有猜燈謎等特別活動，歡迎民眾把握時間前來遊賞。

南投燈會「幻影馬戲團燈區」設有海盜船等大型遊具，宛如兒童樂園。（記者張協昇攝）

南投燈會「幻影馬戲團燈區」設有設有旋轉木馬，適合親子同樂。（記者張協昇攝）

南投燈會主燈之一的獨角獸，改造自12年前台灣燈會主燈「龍駒騰躍」，讓大型燈座重覆利用。（記者張協昇攝）

在228連假及3月7日晚間均有水舞及璀璨煙火秀演出。（南投縣政府提供）

