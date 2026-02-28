台東辦中高齡與新住民職業證照班 3/2起報名

台東縣政府推出「中餐素食證照班」及「鉤針編織證書班」，協助中高齡者、新住民及二度就業婦女強化專業技能。（記者黃明堂翻攝）

為協助中高齡者、新住民及二度就業婦女等特定對象提升就業競爭力，強化專業技能與第二專長，台東縣政府推出中餐素食證照班及鉤針編織證書班，課程以證照取得為導向，結合理論與實務操作，並融入就業與創業輔導內容，協助學員強化專業能力與職場適應力，順利銜接就業機會。

本次「中餐素食證照班」以餐飲服務產業穩定需求為導向，課程涵蓋刀工技巧、食材處理與烹調技術，並納入營養概念、食品衛生安全管理、品牌經營與數位行銷等內容，協助學員取得證照後直接銜接餐飲市場，報名時間為3月2日至31日，名額有限，額滿為止；「鉤針編織證書班」則結合在地文創與觀光產業特色，教授基礎與進階編織技法，並融入產品設計、品牌包裝與網路行銷概念，強化商品化與微型創業能力，報名時間為3月16日至5月1日。兩班皆搭配就業媒合與創業諮詢資源，從培訓到實際就業提供完整支持。

請繼續往下閱讀...

台東縣府社會處長陳淑蘭指出，中高齡者具備豐富經驗與穩定度，新住民則擁有多元文化與語言優勢，都是地方產業的重要人力來源，為協助其突破技能更新與資訊落差等挑戰，縣府透過「台東縣新住民服務中心」提供就業諮詢與資源轉介，並搭配證照導向訓練，提升實務能力與職場競爭力。本次課程特別強化考照輔導與就業準備內容，協助學員在結訓後能順利投入相關產業或發展個人創業。相關課程內容與報名方式，請洽課程聯絡窗口，或電洽縣政府社會處勞工行政科（089-328254）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法