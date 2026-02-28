網熱議「只要習還在台上」危害清單！矢板明夫：台灣有人急著想見他

中國國家主席習近平。（路透資料照）

社群流傳一份「只要他還在台上」清單，質疑中國國家主席習近平在位已超過13年，有網友總結出這份清單，描繪出習近平讓中國走向經濟鏽蝕、社會窒息、民生崩潰、文明倒退的末日，資深媒體人矢板明夫也轉貼這份清單，並直言網友熱議習近平對中國造成的種種危害，但在台灣卻有人急著想見他，不過矢板明夫強調「我認為還是最好不要和他打交道」。

X帳號「新高地」於23日發文分享，自2012年以來習近平在位已超過13年，有網友總結了一份長達30條的「只要他還在台上」清單，以極度悲觀和系統性的筆觸，描繪了一個經濟鏽蝕、社會窒息、外交孤立、民生崩潰、文明倒退的末日圖景。

「新高地」指出，這份清單在網路流傳多年，濃縮了大量海內外批評聲音的核心共識：個人極權化統治正在以極高的代價換取短期穩定，最終可能把整個國家拖入不可逆的結構性深淵。

這份清單指出，習近平已事實上重建了一種近似終身制的個人統治，讓權力極度集中與制度倒退，軍隊大清洗成為最令人驚訝的證據，在原貼文的多條經濟相關指控幾乎全部應驗，情況甚至比2022-2024年更嚴峻，包含人口危機（總人口連續第4年下降，勞動人口加速萎縮）、地方財政瀕臨崩潰、多個省份債務失控傳聞不斷、房地產長期低迷、就業指標持續萎縮、外部需求（出口）也開始全面下滑

而社會控制與人權倒退，讓中國已無獨立公民社會，言論、結社、宗教自由全面喪失，新疆「再教育營」、香港國安法、全面數位監控，連「微批評」都遭重拳。自2025年以來，經濟政策批評、歷史反思（如毛澤東遺產）也都成禁區，藝術家失蹤頻繁。極端民族主義與「清零式」維穩結合，正在把社會活力徹底榨乾。

習近平的危害已從「潛在風險」升級為「系統性生存威脅」，不僅摧毀了鄧小平以來最基本的權力交接與集體領導機制，製造了空前的猜忌與恐懼。在經濟方面也把高速成長的紅利耗盡，轉為債務、人口、信心三重負循環，對社會也把多元、開放、信任的社會生態徹底絞殺，換來死氣沉沉的「穩定」。也讓中國從「改革開放追趕型」強行扭轉為「閉關鎖國+軍事冒險型」，長遠代價難以估量。

矢板明夫也在臉書分享這份清單的截圖，並指這份清單羅列了習近平對中國造成的種種危害，引發熱議。他表示內容寫的非常具體，並質疑「台灣有人急著想見他，但我認為還是最好不要和他打交道」。

