為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    網熱議「只要習還在台上」危害清單！矢板明夫：台灣有人急著想見他

    2026/02/28 08:17 即時新聞／綜合報導
    中國國家主席習近平。（路透資料照）

    中國國家主席習近平。（路透資料照）

    社群流傳一份「只要他還在台上」清單，質疑中國國家主席習近平在位已超過13年，有網友總結出這份清單，描繪出習近平讓中國走向經濟鏽蝕、社會窒息、民生崩潰、文明倒退的末日，資深媒體人矢板明夫也轉貼這份清單，並直言網友熱議習近平對中國造成的種種危害，但在台灣卻有人急著想見他，不過矢板明夫強調「我認為還是最好不要和他打交道」。

    X帳號「新高地」於23日發文分享，自2012年以來習近平在位已超過13年，有網友總結了一份長達30條的「只要他還在台上」清單，以極度悲觀和系統性的筆觸，描繪了一個經濟鏽蝕、社會窒息、外交孤立、民生崩潰、文明倒退的末日圖景。

    「新高地」指出，這份清單在網路流傳多年，濃縮了大量海內外批評聲音的核心共識：個人極權化統治正在以極高的代價換取短期穩定，最終可能把整個國家拖入不可逆的結構性深淵。

    這份清單指出，習近平已事實上重建了一種近似終身制的個人統治，讓權力極度集中與制度倒退，軍隊大清洗成為最令人驚訝的證據，在原貼文的多條經濟相關指控幾乎全部應驗，情況甚至比2022-2024年更嚴峻，包含人口危機（總人口連續第4年下降，勞動人口加速萎縮）、地方財政瀕臨崩潰、多個省份債務失控傳聞不斷、房地產長期低迷、就業指標持續萎縮、外部需求（出口）也開始全面下滑

    而社會控制與人權倒退，讓中國已無獨立公民社會，言論、結社、宗教自由全面喪失，新疆「再教育營」、香港國安法、全面數位監控，連「微批評」都遭重拳。自2025年以來，經濟政策批評、歷史反思（如毛澤東遺產）也都成禁區，藝術家失蹤頻繁。極端民族主義與「清零式」維穩結合，正在把社會活力徹底榨乾。

    習近平的危害已從「潛在風險」升級為「系統性生存威脅」，不僅摧毀了鄧小平以來最基本的權力交接與集體領導機制，製造了空前的猜忌與恐懼。在經濟方面也把高速成長的紅利耗盡，轉為債務、人口、信心三重負循環，對社會也把多元、開放、信任的社會生態徹底絞殺，換來死氣沉沉的「穩定」。也讓中國從「改革開放追趕型」強行扭轉為「閉關鎖國+軍事冒險型」，長遠代價難以估量。

    矢板明夫也在臉書分享這份清單的截圖，並指這份清單羅列了習近平對中國造成的種種危害，引發熱議。他表示內容寫的非常具體，並質疑「台灣有人急著想見他，但我認為還是最好不要和他打交道」。

    自2012年以來習近平在位已超過13年，有網友總結了一份長達30條的「只要他還在台上」清單，以極度悲觀和系統性的筆觸，描繪了一個經濟鏽蝕、社會窒息、外交孤立、民生崩潰、文明倒退的末日圖景。（圖擷自X）

    自2012年以來習近平在位已超過13年，有網友總結了一份長達30條的「只要他還在台上」清單，以極度悲觀和系統性的筆觸，描繪了一個經濟鏽蝕、社會窒息、外交孤立、民生崩潰、文明倒退的末日圖景。（圖擷自X）

    自2012年以來習近平在位已超過13年，有網友總結了一份長達30條的「只要他還在台上」清單，以極度悲觀和系統性的筆觸，描繪了一個經濟鏽蝕、社會窒息、外交孤立、民生崩潰、文明倒退的末日圖景。（圖擷自X）

    自2012年以來習近平在位已超過13年，有網友總結了一份長達30條的「只要他還在台上」清單，以極度悲觀和系統性的筆觸，描繪了一個經濟鏽蝕、社會窒息、外交孤立、民生崩潰、文明倒退的末日圖景。（圖擷自X）

    自2012年以來習近平在位已超過13年，有網友總結了一份長達30條的「只要他還在台上」清單，以極度悲觀和系統性的筆觸，描繪了一個經濟鏽蝕、社會窒息、外交孤立、民生崩潰、文明倒退的末日圖景。（圖擷自X）

    自2012年以來習近平在位已超過13年，有網友總結了一份長達30條的「只要他還在台上」清單，以極度悲觀和系統性的筆觸，描繪了一個經濟鏽蝕、社會窒息、外交孤立、民生崩潰、文明倒退的末日圖景。（圖擷自X）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播