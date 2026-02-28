02/28 各報重點新聞一覽

中國國台辦稱正查處內政部長劉世芳的外甥顏文群，陸委會批評是對台灣政府、官員以及無辜民眾進行「跨境鎮壓」。（資料照）

自由時報

國台辦查處劉世芳外甥 陸委會譴責中共「跨境鎮壓」

親中港媒「大公文匯報」報導昨報導稱，內政部長劉世芳的外甥顏文群在中國投資謀利且為她提供政治獻金，中國國台辦隨即發出新聞稿回應稱，正在依法依規查處，絕不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人，一邊在中國賺錢、一邊「吃飯砸鍋」。陸委會批評，這是赤裸裸的假「懲治台獨」名義，對台灣政府、官員及無辜民眾進行「跨境鎮壓」。

請繼續往下閱讀...

詳見國台辦查處劉世芳外甥 陸委會譴責中共「跨境鎮壓」。

美啟動調查 準備取消中最惠國待遇 USITC動作 可能升高中國進口產品關稅

美國國際貿易委員會（USITC）二十六日宣布，將針對撤銷中國「永久正常貿易關係」（PNTR）待遇對美國未來六年的經濟影響展開調查，此舉可能升高中國進口產品的關稅。

詳見美啟動調查 準備取消中最惠國待遇 USITC動作 可能升高中國進口產品關稅。

竹塘米紅到澳洲 首度外銷96噸 打開海外市場 今年6月再銷300噸

彰化縣「竹塘米」品質優良，去年底首度外銷澳洲九十六公噸，預計今年六月再銷售至少三〇〇公噸至墨爾本、雪梨等城市，成功打開海外市場，消息傳來，農民振奮直呼「種稻也能出頭天」，栽培關鍵之一是「全手工插秧」。

詳見竹塘米紅到澳洲 首度外銷96噸 打開海外市場 今年6月再銷300噸。

聯合報

訪美前夜宴藍委 盧秀燕定調「友美睦陸」

台中市長盧秀燕三月十一日訪美，她對此行三緘其口，且廿五日起連三天沒有公開露面，一度「神隱」。據了解，盧秀燕近日密切和藍營青壯派立委討論黨內疑美論、對美軍購案和關稅問題三大議題。為避免國民黨被外界貼上「反美」形象，近盧人士透露，盧秀燕將傳遞「友美睦陸」立場。

詳見訪美前夜宴藍委 盧秀燕定調「友美睦陸」。

港媒爆料 劉世芳收台商外甥政治獻金

港媒昨天報導，內政部長劉世芳外甥顏文群在大陸江西、廣東、雲南等地的鋰電池相關公司擔任高管，並曾向劉世芳輸送政治獻金。大陸國台辦表示，正在依法依規查處相關問題，絕不允許「台獨頑固分子」及其親屬在大陸投資經商謀利。

詳見港媒爆料 劉世芳收台商外甥政治獻金。

中國時報

鄭麗文︰二二八淪為政爭工具

今天是二二八事件79周年，國民黨主席鄭麗文27日一早到二二八和平紀念公園獻花致意，隨後出席新書發表會指出，台灣內部分歧、對立日益升高，是現今台灣人必須深思、反省的；她控訴二二八事件已淪為政治鬥爭的廉價工具，是這一代台灣人的恥辱，並為遭NCC下架的中天新聞台抱屈，強調新聞言論，不能因為違逆統治者利益就隨意被關台。賴清德總統、行政院長卓榮泰今天也將赴高雄出席中樞紀念儀式，表達政府對轉型正義的重視與關注。

詳見鄭麗文︰二二八淪為政爭工具。

美伊談判破局 陸美英撤部分人員

美伊26日就伊朗核計畫展開第3輪談判仍未達成協議，不過中間人阿曼肯定雙方已取得重大進展。雙方預計下周在維也納接續舉行技術會談；同時美國首支神風無人機特遣隊已準備在美國總統川普下令後對伊朗發動攻擊；美國副總統范斯則強調，打擊伊朗不會讓美國在中東陷入持久戰。

詳見美伊談判破局 陸美英撤部分人員。

美國國際貿易委員會（USITC）啟動撤銷中國「永久正常貿易關係」調查。（路透）

「竹塘米」去年底首度外銷澳洲96公噸，獲熱烈回響，彰化竹塘鄉農會決定推出王牌「台中194號」，拓展海外市場。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法