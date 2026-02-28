糗！被抓包整天唱衰卻大買台積電股票 藍委翁曉玲回應了

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

藍白整天酸台積電要變「美積電」、「日積電」，唱衰股價不可能有所突破，但遭股市表現狠狠打臉。監察院26日公布最新一期廉政專刊，竟然還發現國民黨多名政治人物狂買台積電股票，外界忍不住嘲諷一番。對此，被點名的藍委翁曉玲27日做出回應。

據監察院最新公布的財產申報，不少國民黨立委手上持有大量台股，例如翁曉玲就有11張台積電、32張鴻海、3張聯發科，被揶揄「賣台是工作，買台是生活」；王鴻薇也被發現持股幾乎集中在台灣最核心的科技供應鏈，例如台積電4200股、聯電約11萬股、台光電約1萬6000股、鴻海約1萬股等等，這些產業都是依賴與美國產業合作和非紅供應鏈的安全，也難怪網友們都酸「嘴巴疑美，資產押美」，綠委陳培瑜更酸看來這些藍委是在「用行動挺賴執政」。

根據《民視新聞》報導，翁曉玲27日做出回應，宣稱大家都對台積電有信心，所以持有台積電的股票是很多股民都會做的事情，但投資台積電、對台積電有信心，不代表大家認同民進黨政府可以放任台灣的半導體核心技術可以外流，這是兩碼子事。她還說，她樂見台積電到世界各地去投資，但民進黨並沒有具體措施保障半導體關鍵技術不落入他人手中。

