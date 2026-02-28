經典賽》台灣隊交流賽遭日本完敗 賴清德：不是只有贏球才愛他們！

總統賴清德27日與棒協理事長辜仲諒、行政院長卓榮泰、中職會長蔡其昌、運動部長李洋，一起看台灣隊和日職火腿的交流賽。（圖翻攝自賴清德臉書）

經典賽台灣隊26日慘遭日職軟銀完封，27日又以1:6不敵日本火腿，台灣隊帶著兩場交流賽皆敗的成績準備赴日。總統賴清德週五晚間溫情喊話：「我們不是只有贏球才愛他們！」

賴清德27日晚間在臉書發文為台灣隊加油，「相信台灣，就對了！今天我特別到大巨蛋探班，為備戰WBC經典賽的Team Taiwan加油，也頒發加菜金，替台灣英雄們補補元氣。走進休息室，看見球員士氣高昂、團結專注，我對這支球隊很有信心。我也特別歡迎今天剛加入集訓的『費仔』Stuart Fairchild，謝謝他願意為台灣出戰，相信他一定能感受到台灣球迷的熱情。」

他接著說：「今天交流賽結果有些可惜，但我想，我們不是只有贏球才愛他們。每一場練習賽，都是調整與修正的機會。相信教練團與球員們，會持續修正調整，在正式比賽拿出最好的狀態與手感。」

最後賴清德表示，「這次經典賽，是運動部成立後第一次迎來棒球一級國際賽事。從選訓到後勤，運動部與中華職棒全力支援，給予最高規格的支持，讓球員專心備戰。除了有專業廚師與營養師負責補給、情蒐團隊，也邀請陳偉殷、郭泓志等重量級的前輩陪伴選手訓練，把經驗傳承給年輕球員。接下來的賽事，相信教練團，相信球員，相信台灣隊，就對了。三月經典賽，一起為我們的台灣英雄加油。」

