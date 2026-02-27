親中港媒報導劉世芳外甥背景 意外揭露中國只補貼「人民幣10萬」

親中港媒「大公文匯報」今日以A12整版，三文加上圖表的專題報導方式，報導稱我內政部長劉世芳的外甥顏文群在中國投資謀利且為她提供政治獻金。（取自大公文匯報）

親中港媒「大公文匯報」今（27）日報導稱，內政部長劉世芳的外甥顏文群在中國投資謀利且為她提供政治獻金。中國國台辦隨即發出新聞稿回應表示，正在依法依規查處相關問題。不過，報導意外揭露，顏文群在江西擔任董事長的公司，中國政府僅補助人民幣10萬元，竟還被大作文章。

親中港媒「大公文匯報」今日以A12整版，三文加上圖表的專題報導方式，以「『台獨』頑固分子劉世芳大搞『雙標』 只許親屬賺紅錢 不許民眾搞交流」為該版主標題，另有兩文批評「劉世芳走極端路線，蓄意挑動兩岸神經」，並稱「台獨是絕路死路，只會給台灣帶來災難」。

請繼續往下閱讀...

報導也稱，劉世芳的外甥顏文群1986年8月出生（劉四妹之子），目前擔任台灣某公司總經理。該公司成立於2009年，主要負責鋰電池負極材料製造，在中國分別投資了江西、廣東、雲南等地3家公司。

其中，江西某公司經營情況良好，2025年實現營業收入人民幣2.95億元，現有員工130餘人，「公司在稅收、發展補貼等方面多次享受優惠政策，累計金額近人民幣10萬元」，顏文群在該公司擔任董事長。

在廣東的公司，顏文群自2024年起擔任該公司董事，2021年至2024年累計產值人民幣2.1億元，高峰期年產值近億元人民幣，不過，公司也僅曾獲得高新技術企業培育補助及稅收優惠、扶持科技發展資金、創新創業大賽獎金等累計人民幣151萬元。

雲南某公司成立於2018年，2021年至2024年營業額近億元人民幣，共獲得獎金、投資補助、稅收優惠等獎補共人民幣1664萬元，顏文群擔任公司法定代表人。

報導並稱，顏文群曾向劉世芳提供政治獻金，近年來因公司業務頻繁往來兩岸，2023年至2025年先後14次來過中國。

對此，陸委會表示，中共假借香港「大公文匯報」散佈惡劣訊息，攻擊劉世芳，並不當牽連其外甥，這是赤裸裸的假「懲治台獨」名義，對台灣政府、官員以及無辜民眾進行「跨境鎮壓」。中共一再採取毫無文明底線的做法，對兩岸良性互動造成嚴重傷害，陸委會對此予以嚴正譴責。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法