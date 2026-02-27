囤4.5萬方營建混合廢棄物未改善 桃市空心磚再利用廠撤照移送

中壢工業區再利用工廠堆置大量營建廢棄物，已被桃園市環保局移送法辦並撤照。（環保局提供）

桃園市中壢區一家製造空心磚再利用工廠，去年7月起違規堆置營建混合廢棄物，估算總量高達4.5萬立方公尺，疑似以合法掩護非法；環保局限期業者於23日完成清理，否則吊銷再利用許可執照；環保局年後展開清查發現並未改善，除吊銷其再利用執照外，也將全案移送法辦。

該工廠林姓負責人說，環保局命其立即停止收受廢棄物，實則是廠區已超過6個月未收受廢棄物；廠區應於2月23日前完成相關改善，因恰逢農曆春節連假，時間不足，致未能全面改善，盼期限可展延；廠區內的鋼筋、木材等雜質，數量其實非常少，但為了後續可合法收受相關物料，將積極、盡快提出申請，讓廠區能完全符合「廢棄物再利用機構」相關規定。

環保局表示，已命該廠商立即停止收受廢棄物、關閉網路申報權限，並限期於2月23日前完成改善，限期屆滿後派員複查，業者仍未依限改善，故將相關違規事證移送檢調機關偵辦，並同步依法辦理廢止其再利用許可，後續將視檢調偵辦結果，命業者提處置計畫書並清空堆置區。

據悉，環保局認為該工廠為合法再利用工廠，只是不符合核准之原料允收標準，除開罰6000元外、命其限期清理，否則會吊銷再利用許可執照。只是冰凍三尺非一日之寒，以一輛大型砂石車容量14立方米來計算，載運4.5萬立方公尺至少要3200車次，而該再利用工廠位於中壢工業區，3000多輛違規車輛利用省道台一線進出，環保局竟然渾然不知，出事後僅開出6000元罰單，平均一輛車不到2元，難怪外界質疑環保局不作為。

