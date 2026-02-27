連假首日國道車禍已72起 高公局2/28實施匝道封閉、高乘載

27日中午，國3南向39.8公里處發生2輛小客車追撞事故。（高公局提供）

今天是228連續假期第一天，到17時止，國道已經累計72起車禍！交通部高速公路局指出，明天（28日）將祭出匝道封閉、高乘載管制，並提醒用路人，南北向有18處易塞車路段，車流量也將達平日年平均的1.2倍。

高公局預判明天重點壅塞路段，南（東）向為國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。

北（西）向易塞車路段為國1西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武-左營端。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

高公局說明，明天國道相關疏導措施包括5時-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制，還有單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局統計，截至今天17時，國道共發生72件事故。12時48分，國3南向39.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側2車道，於12時59分排除，造成後方車流回堵3公里；13時22分，國1南向366公里處發生3輛小客車追撞事故，占用中、外線車道，於13時45分排除，造成後方車流回堵4公里。

另外，16時7分，國1南向164.3公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，於16時20分排除，造成後方車流回堵3公里，這些車禍事故都導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

連假第二天國道疏導措施。（高公局提供）

和平紀念日連假第2日北部路段南向路況預報圖。（高公局提供）

和平紀念日連假第2日中部路段南向路況預報圖。（高公局提供）

和平紀念日連假第2日南部路段南向路況預報圖。（高公局提供）

和平紀念日連假第2日北部路段北向路況預報圖。（高公局提供）

和平紀念日連假第2日中部路段北向路況預報圖。（高公局提供）

和平紀念日連假第2日南部路段北向路況預報圖。（高公局提供）

