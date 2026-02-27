228連假首日 觀旅局：40萬人次湧進台南

228連假首日，台南市國華海安商圈不少遊客大啖台南小吃。（南市觀旅局提供）

228連假首日，台南各地景點迎來不少遊客到訪。根據觀旅局初步統計，連假首日已吸引逾40萬人次到訪台南。台南觀光服務量能已做好萬全準備，在春暖花開時節，讓大家體驗到台南獨有的悠閒與文化魅力。

台南觀光熱度在春節後持續延燒，今228連假首日湧現出遊潮，除了奇美博物館《埃及之王：法老》吸引大批遊客到訪，台南人文及自然休閒景點更是遊客首選，包含南美館、孔廟文化園區、赤崁園區、鹽水老街及虎頭埤風景區等。國華海安商圈、小西門及南紡購物中心等商圈，也吸引遊客前往大啖小吃。據初步統計，連假首日已吸引逾40萬人次到訪台南。

觀旅局長林國華說，今年特別規劃2月27、28日兩天上午10時30分至下午1時30分，在新化虎頭埤風景區、官田葫蘆埤自然公園及柳營德元埤荷蘭村限量發送「卡比胖拉」小提燈，今天下午中西區西市場也發送2000個小提燈，回響熱烈。

此外，德元埤荷蘭村「百花迎春．馬躍新春 德元埤大型氣球嘉年華」（活動至3月1日），還設置多組大型氣球藝術裝置，以及虎頭埤風景區「2026卡比胖拉出沒虎頭埤！新春「豚」好運」（活動至3月8日）水上氣偶「慢活湯柑」持續展出中。

全台矚目蘭花盛會「2026台灣國際蘭展」今日隆重登場，展期至3月16日，一起體驗結合AI與沉浸式影像的蘭花展，欣賞台灣花卉產業的創新與美麗，配合蘭展推出憑「蘭展票根或購票證明」消費優惠活動，歡迎規劃遊程來台南遊玩。

入夜後的台南同樣精彩，被譽為全國最美山林燈節的「龍崎光節空山祭」將於3月1日閉幕；第14屆府城普濟燈會將展至3月7日，享譽國際的「月津港燈節」與結合藝術創作的「新營波光節」以及「2026府城成功燈會」持續展至3月8日。

結合藝術創作的「新營波光節」也吸引不少民眾觀賞 。（南市觀旅局提供）

