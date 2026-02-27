為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    畢業60年的禮物！彰中校友返母校 穿制服唱校歌還捐238萬元

    2026/02/27 16:45 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化高中55級校友返回母校舉辦60週年校友會。（彰化高中提供）

    彰化高中55級校友返回母校舉辦60週年校友會。（彰化高中提供）

    彰化高中畢業60年校友，今天（27日）返回母校舉行同學會，穿上高中制服並一起唱校歌，還有3位高齡教師黃界原、陳政雄與蔡錦忠也都出席，校友還合力捐出238萬元給母校。這群80歲的校友們，彼此相約10年後，再返回母校舉行畢業同學會。

    彰化高中校長王延煌表示，今天返校的校友是在1966年畢業，也就是民國55年，這屆校友非常優秀，總共出了3位中研院的院士林昭庚、陳鎮東與何文程，除了何文程未返校，林昭庚與陳鎮東都有返校。

    王延煌指出，1966年畢業的校友，感情特別好，在畢業50年的時候就曾返回母校辦同學會，當時就相約畢業一甲子，再回來辦同學會。今天返校的校友連同眷屬有120人，其中建大工業總裁楊銀明、英發企業董事長陳家祥、IC產業台灣負責人黃汀、生脈生技董事長許中強、常在法律事務所所長黃慶源，以及前行政院副祕書長黃敏恭、前立法委員郭林勇、有前精誠中學校長賴炳輝都有出席。

    今天的同學會也別開生面，除了一起唱校歌，也有校友穿起昔日的制服，還有人帶來氣功與舞蹈表演，林昭庚還就養生課題進行演講，並與旅美同學進行連線同慶，最後由55級校友會的會長黃慶源律師代表全體校友捐出137萬元，作為母校的校務發展基金。林昭庚捐贈101萬元設立「科技人才培育獎學金」，在未來每年的畢業典禮都頒發給一名學生，並相約10年後回母校再相見。

    前行政院副祕書長黃敏恭（圖左）與建大工業總裁楊銀明（圖右）穿上彰中制服拍照。（彰化高中提供）

    前行政院副祕書長黃敏恭（圖左）與建大工業總裁楊銀明（圖右）穿上彰中制服拍照。（彰化高中提供）

    建大工業總裁楊銀明（圖左） 與常在法律事務所所長黃慶源（圖右）代表校友捐款給彰化高中，由校長王延煌（圖中）代表收下。（彰化高中提供）

    建大工業總裁楊銀明（圖左） 與常在法律事務所所長黃慶源（圖右）代表校友捐款給彰化高中，由校長王延煌（圖中）代表收下。（彰化高中提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播