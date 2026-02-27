畢業60年的禮物！彰中校友返母校 穿制服唱校歌還捐238萬元

彰化高中55級校友返回母校舉辦60週年校友會。（彰化高中提供）

彰化高中畢業60年校友，今天（27日）返回母校舉行同學會，穿上高中制服並一起唱校歌，還有3位高齡教師黃界原、陳政雄與蔡錦忠也都出席，校友還合力捐出238萬元給母校。這群80歲的校友們，彼此相約10年後，再返回母校舉行畢業同學會。

彰化高中校長王延煌表示，今天返校的校友是在1966年畢業，也就是民國55年，這屆校友非常優秀，總共出了3位中研院的院士林昭庚、陳鎮東與何文程，除了何文程未返校，林昭庚與陳鎮東都有返校。

王延煌指出，1966年畢業的校友，感情特別好，在畢業50年的時候就曾返回母校辦同學會，當時就相約畢業一甲子，再回來辦同學會。今天返校的校友連同眷屬有120人，其中建大工業總裁楊銀明、英發企業董事長陳家祥、IC產業台灣負責人黃汀、生脈生技董事長許中強、常在法律事務所所長黃慶源，以及前行政院副祕書長黃敏恭、前立法委員郭林勇、有前精誠中學校長賴炳輝都有出席。

今天的同學會也別開生面，除了一起唱校歌，也有校友穿起昔日的制服，還有人帶來氣功與舞蹈表演，林昭庚還就養生課題進行演講，並與旅美同學進行連線同慶，最後由55級校友會的會長黃慶源律師代表全體校友捐出137萬元，作為母校的校務發展基金。林昭庚捐贈101萬元設立「科技人才培育獎學金」，在未來每年的畢業典禮都頒發給一名學生，並相約10年後回母校再相見。

前行政院副祕書長黃敏恭（圖左）與建大工業總裁楊銀明（圖右）穿上彰中制服拍照。（彰化高中提供）

建大工業總裁楊銀明（圖左） 與常在法律事務所所長黃慶源（圖右）代表校友捐款給彰化高中，由校長王延煌（圖中）代表收下。（彰化高中提供）

