    首頁 > 生活

    北投2工人吸入有毒氣體昏迷 北市勞檢處最高開罰30萬

    2026/02/27 16:29 記者孫唯容／台北報導
    北投區溫泉路發生工安意外，2工人施作水塔防水工程昏迷送醫急救。（記者劉慶侯翻攝）

    北投區溫泉路發生工安意外，2工人施作水塔防水工程昏迷送醫急救。（記者劉慶侯翻攝）

    台北市北投區26日發生工安意外，卓姓業主、謝姓水電工進行大樓水塔防水工程，吸入有害氣體導致昏迷，幸及時送醫無大礙。北市勞檢處調查發現，施作水箱內的有機溶劑蒸氣濃度超標，初步認定違反職業安全衛生設施規則，可裁處3至30萬元罰鍰。

    北投分局昨晚獲報，卓姓婦人稱丈夫外出工作遲遲未歸，警方根據緊急定位，查出訊號位在北投區溫泉路一處工地，員警到場赫然發現66歲卓姓業主及65歲謝姓水電顧問，雙雙昏迷倒地。

    台北市勞檢處主任秘書康水順表示，昨天卓姓業主、謝姓水電工前往北投區溫泉路，針對自來水箱使用防水底漆，施作防水作業，由於現場並未使用通風換氣設備及相關呼吸防護具，兩人在水箱被發現昏迷，經消防局送醫後，兩人皆恢復意識。

    康水順指出，勞檢處派員前往調查，透過氣體偵測器量測發現，施作水箱內揮發性有機溶劑蒸氣濃度999ppm，已超過法令規範100ppm，初步認定違反職業安全衛生設施規則第292條第1款法規，預計可裁處3至30萬元，後續將釐清相關責任歸屬，並依調查結果辦理。

