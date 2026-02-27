越早用越划算！運動幣3/1開放使用 台南場館加碼送好康

南市歸仁區全民運動中心運動幣加碼優惠方案。（南市體育局提供）

運動幣2月已完成抽籤，中籤民眾自3月1日起即可領取每人500元運動幣，台南場館加碼優惠，不論是到健身房揮汗、進場觀賞職業賽事，或添購運動裝備，都能靈活運用。使用期限至12月31日。

南市體育局表示，運動幣政策核心在於降低參與門檻，透過實質補助鼓勵市民養成規律運動習慣，提升健康水準，同時帶動運動場館與周邊產業消費動能，形成正向循環。

為提高使用效益，南市整合各大場館推出加碼優惠。長榮大學營運的歸仁區全民運動中心推出回饋活動，民眾使用運動幣購買運動課程月卡，可額外獲得同時段免費上課一次；由中信科技大學營運的新市全民運動中心則祭出健身房超值方案，使用運動幣購買1小時健身房時段，可升級為限時使用，每次僅需50元。

永華國民運動中心規劃以500元運動幣報名私人教練課程，加贈4張課程體驗券；南市立游泳池則針對游泳與體適能課程推出加碼方案，使用500元運動幣可全額抵扣泳池計次卡，並加贈4張單次入場券，或購買體適能計次卡加贈4張入場券；另於全館課程消費使用運動幣滿300元，即享95折優惠。

此外，結合在地職業賽事資源，統一7-ELEVEn獅平日主場賽事期間，民眾可使用500元運動幣一次兌換一般區門票2張；若一般區完售則改為上層座位2張。假日賽事則採折抵現金方式，以50元為單位折抵，提供更多元彈性的觀賽選擇。

體育局提醒，民眾可向各場館或售票單位確認細節，善用運動幣，把握優惠時機，一起動起來。

南市新市全民運動中心運動幣加碼優惠方案。（南市體育局提供）

永華國民運動中心加碼優惠方案。（南市體育局提供）

南市立游泳池運動幣加碼優惠方案。（南市體育局提供）

