澎湖望安振興經濟禮金發放 東吉村橫跨台南、高雄市

澎湖望安振興經濟禮金，東吉村第一站是在高雄啟明宮。（海管處提供）

澎湖縣望安鄉振興經濟禮金發放，除了在各村活動中心之外，最遠橫跨馬公市公所禮堂，但南方四島國家公園最大島東吉島，卻要前進高雄、台南跨縣市發放，最辛苦的就是東吉村長高宏志，3月7日奔波各地為東吉鄉親服務。

東吉島隸屬澎湖縣望安鄉東吉村，全島面積1.54平方公里，是3級離島，自古即為台澎海運貿易的轉運站，是早期從澎湖坐船到台灣的中繼站，因黑水溝險惡著稱；早年「唐山過台灣」相當困難，有「6死3留1回頭」說法。曾經繁華一時，住民最多達2000人以上，有「小上海」之稱。礙於海資源枯竭、人口外流等因素，常駐人口不到20人。2017年南方四島國家公園的成立，將東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼與西嶼坪嶼等4島納入。

由於東吉旅外民眾，主要分散高雄、台南等地，因此振興經濟禮金發放地點為：高澎東吉啟明宮3月7日上午9~11時（高雄市鳳山區保安一街149號）、安南區海南里活動中心3月8日上午9~11時（台南市安南區府安路六段103巷153號）、安平東吉寮阿3月9日上午9~12時（台南市安平區運河路73號）。

領取時請攜帶身份證、印章，委託代領者也要攜帶，還要委託切結書，如有任何疑問 請於早上9時至下午6時撥打0931125621，原老人禮金匯款者照舊。

以上發放時間未領取者，皆須至村長辦公室領取，發放期限至4月30日，預期未領取者，視為放棄不再發給。

東吉村長高宏志跨縣市發放東吉村望安振興經濟禮金。（高宏志臉書提供）

