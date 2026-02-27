228連假各地雨勢進程曝光 專家：第1聲春雷今有機會報到

颱風論壇指出，受春季涼暖勢力交會頻繁影響，天氣變化節奏快，未來幾日鋒面與華南雲雨區接力影響，連假期間整體天氣不穩定、降雨機率偏高，外出建議攜帶雨具並留意即時資訊。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，228連假天氣受鋒面與華南雲雨區接力影響，全台環境水氣明顯增多，中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，預估週日午後雨勢才會趨緩，但下週一又有另一波鋒面，下週二也有華南雲雨區再度通過，預估各地有雨，天氣不穩定。專家也預估，雖然往年第1聲春雷多發生在3月，但今年有機會提早在2月底就報到，且今日發生機會高。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，受春季涼暖勢力交會頻繁影響，天氣變化節奏快，未來幾日鋒面與華南雲雨區接力影響，連假期間整體天氣不穩定、降雨機率偏高，外出建議攜帶雨具並留意即時資訊。

颱風論壇說明，週五、週六鋒面與華南雲雨帶通過，各地不定時短暫陣雨或雷雨，北部、中部有較大雨勢機會，東北季風稍增強，白天舒適、早晚偏涼。週日上午北部、中部、東部仍有降雨機會，南部多雲為主，午後雨勢趨緩，有短暫空檔，轉東南風，白天溫暖略悶。

颱風論壇也特別提醒，今日白天鋒面影響，容易發展出雷雨帶，尤其台北至苗栗有間歇大雨機會，其餘地區則屬於一陣一陣的降雨，戶外活動務必多注意天氣變化。

至於下週一另一波鋒面影響，北部、東部短暫雨，中部陰天，南部多雲到晴。下週二華南雲雨區再度通過，各地有雨，天氣不穩定，東北季風增強，氣溫逐漸下降，早晚轉涼。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」則發文指出，今、明兩天天氣受鋒面通過及隨後南下的東北季風增強影響，北部及東北部氣溫明顯轉涼；另一方面中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區及恆春半島也有短暫陣雨，南部山區有局部短暫陣雨，南部平地亦有零星短暫陣雨，全台環境水氣明顯增多，不穩定度增加，降雨機會也跟著增大，外出活動請留意攜帶雨具備用。

「林老師氣象站」也說明，往年第1聲春雷多在3月上旬驚蟄節氣前後發生的次數最多；今年看起來有機會提早到2月底，且今天上午到中午之前發生機會高。

